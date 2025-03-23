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Ankara Valiliği, ODTÜ'ye metro ve otobüs seferlerini durdurdu

Ankara Valiliği kararıyla toplu taşıma düzenlemesi: EGO, ODTÜ ve Söğütözü metro duraklarında saat 19.00'dan itibaren yolcu alımının durdurulacağını açıkladı. ODTÜ kampüsü içindeki otobüs ring seferleri de aynı saatte sona erecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mart 2025 17:34, Son Güncelleme : 23 Mart 2025 17:36
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Ankara Valiliği, ODTÜ'ye metro ve otobüs seferlerini durdurdu

EGO Genel Müdürlüğü, bazı metro ve otobüs duraklarının kullanılmayacağını bildirdi. Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre, Ankara Valiliği'nin aldığı karar gereğince saat 19.00'dan itibaren ODTÜ ve Söğütözü metro duraklarında yolcu iniş ve binişleri yapılmayacak.

ODTÜ ve Söğütözü Metro Durakları

ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler saat 19.00'dan itibaren yolcu indirip bindiremeyecek. Ayrıca, ODTÜ kampüsü içerisindeki otobüs ring seferleri de saat 19.00'dan itibaren hizmet vermeyecek.

Kararın Detayları


  • ODTÜ ve Söğütözü metro duraklarında yolcu iniş ve binişleri durdurulacak.
  • ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler yolcu alıp bırakmayacak.
  • ODTÜ kampüsü içerisindeki otobüs ring seferleri hizmet vermeyecek.

Ankara Valiliği'nin bu kararı, ulaşımda geçici bir düzenleme sağlamak amacıyla alınmıştır. Yolcuların bu saat diliminde alternatif ulaşım yöntemlerini değerlendirmeleri önerilmektedir.

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