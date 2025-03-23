İBB Başkan Vekili Çarşamba günü seçilecek

İstanbul Valiliği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın görevden uzaklaştırılması nedeniyle iki belediyede de 26 Mart'ta meclis toplantısı yapılacağını duyurdu. Bu durum, belediye yönetiminde geçici bir değişiklik yapılmasını gerektirdi. Her iki belediyede de başkan vekili seçimi için toplantılar düzenlenecek.

Toplantı Tarihi ve Saatleri

İstanbul Valiliği, İBB ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin belediye başkan vekili seçimi için 26 Mart Çarşamba günü toplanmasına karar verildiğini açıkladı. Bu önemli toplantıların tarih ve saatleri ise şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantı Salonu: 26.03.2025 Çarşamba günü saat 13.00'da

Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonu: 26.03.2025 Çarşamba günü saat 09.00'da





Valilik Açıklaması

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın İçişleri Bakanlığı tarafından geçici bir tedbir olarak görevlerinden uzaklaştırılmaları nedeniyle; 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri uyarınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beylikdüzü Belediye Meclislerinin Belediye Başkanı Vekilini seçmek üzere; İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantı salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 13.00'da, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 26.03.2025 Çarşamba günü saat 09.00'da toplanmaları Valiliğimizce uygun görülmüştür."



