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Balkondan düşen Çınar, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Edirne'de balkondan düşen 8. sınıf öğrencisi Çınar Kaya, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Mart 2025 18:15, Son Güncelleme : 23 Mart 2025 18:17
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Balkondan düşen Çınar, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Olay, 15 Mart günü, saat 16.30 sıralarında, İspat Cami Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Hava almak için apartmanın 3'üncü katındaki balkona çıkan 8'inci sınıf öğrencisi Çınar Kaya, bir anda dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, ilk müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun Bakım Süreci ve Acı Kaybımız

8 gündür yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Çınar Kaya, bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Kaya'nın cenazesi, otopsi için hastane morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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