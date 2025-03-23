Elektrik direğinde akıma kapılan çiftçi öldü

Diyarbakır'da yaşanan üzücü bir olayda, elektrik direğine çıkan Şehmus Durmuş akıma kapılarak hayatını kaybetti. Bu trajik olay, öğle saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Ambar Mahallesi Devran Küme Evleri'nde meydana geldi. Tarlasında bulunan elektrik direğine çıkan çiftçi Şehmus Durmuş, akıma kapılarak yere düştü.

Olay Yerine Müdahale

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontroller sonucunda, Şehmus Durmuş'un hayatını kaybettiği belirlendi. Durmuş'un cansız bedeni önce Bismil Devlet Hastanesi morguna, ardından da otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, olayın nasıl gerçekleştiğini ve elektrik direğine çıkma nedenini araştırıyor.