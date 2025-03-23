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Google, İmamoğlu'nun ünvanını kaldırdı

İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu görevden uzaklaştırdı. Google, İmamoğlu'nun ünvanını arama sonuçlarından kaldırdı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Mart 2025 19:32, Son Güncelleme : 23 Mart 2025 19:33
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Google, İmamoğlu'nun ünvanını kaldırdı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın görevden uzaklaştırıldığını; Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın yerine ise kayyum atandığını duyurdu. Bu gelişmeler, İstanbul'un yerel yönetiminde önemli değişiklikler olarak dikkat çekiyor.

İçişleri Bakanlığı: Ekrem İmamoğlu görevinden uzaklaştırılmıştır

Ekrem İmamoğlu Görevden Alındı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "geçici tedbir" olarak görevden alınmasının ardından Google'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Bu hamle, dijital dünyada hızlı bir yankı uyandırdı.

Google'dan Hızlı Değişiklik

'TITLE' JET ŞEKİLDE DEĞİŞTİArama motoru Google'ın, Ekrem İmamoğlu için kullandığı "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı" ifadesini kaldırdığı ortaya çıktı. Bu değişiklik, internet kullanıcıları tarafından hemen fark edildi ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

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