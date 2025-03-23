İBB'ye kayyım atanmadı: DMM'den açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atandı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından yayılan bu iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

DMM'den Sosyal Medya Açıklaması

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atandı" iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, söz konusu iddianın doğru olmadığı vurgulandı. İstanbul Büyükşehir ve Beylikdüzü Belediye Başkanlarının tutuklu olmaları nedeniyle geçici tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldıkları ifade edildi.

İstanbul Valiliği'nin Duyurusu

Açıklamada, İstanbul Valiliği'nin 26 Mart 2025 Çarşamba günü, İstanbul ve Beylikdüzü belediye meclislerinde Belediye Başkanı vekilinin seçileceğini duyurduğu belirtildi. Bu nedenle, ilgili belediyelere kayyım atanmasının söz konusu olmadığı ifade edildi.

Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.