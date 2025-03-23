Doğubayazıt'ta hurdacıda patlama: 1 kişi hayatını kaybetti

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, hurdacıda meydana gelen patlama, iş yeri ortağının hayatını kaybetmesine neden oldu. İlçedeki Hürriyet Mahallesi'nde, hurdacıda henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. İş yerinde çalışanların durumu fark etmesiyle birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri hızla sevk edildi.

Patlamanın Ardından Yaşananlar

Patlamada ağır yaralanan iş yeri ortağı Hüseyin K, ambulansla kaldırıldığı Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bu üzücü olayın ardından, patlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi ve incelemeye alındı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, patlamanın nedenini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Patlama Anının Görüntüleri

Güvenlik kamerası kayıtları, patlama anının tüm detaylarını gözler önüne seriyor. Bu görüntüler, soruşturmanın önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.