Borsa'da açığa satış yasaklandı

Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ve halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılmasına karar verdi. Bu karar, 25 Mart seans sonuna kadar geçerli olacak.

SPK'den Yapılan Açıklama





Son günlerde Borsa İstanbul AŞ piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle Kurulumuzca bazı tedbirler alınmıştır.

23 Mart 2025 tarihinde, sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanmasını ve yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen, Borsa İstanbul AŞ'de gerçekleştirilen işlemler Kurulumuz tarafından sürekli takip edilmektedir. Son günlerde Borsa İstanbul AŞ piyasalarında meydana gelen gelişmeler sebebiyle Kurulumuzca bazı tedbirlerin alınması gereği doğmuştur.

Alınan Tedbirler





24.03.2025 tarihinden 25.04.2025 tarihi seans sonuna kadar Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanması,

Halka açık ortaklıkların pay geri alımlarının kolaylaştırılması,

Kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanması

karar verilmiştir.