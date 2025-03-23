Şimşek: Piyasa istikrarı için görevimizin başındayız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasaların sağlıklı işleyişi için kararlılıkla çalıştıklarını belirtti. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Görevimizin başındayız. Piyasaların sağlıklı işleyişi için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." dedi. Ayrıca, asılsız haberlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı ve

"Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin"

ifadelerini kullandı.

Asılsız Haberlere Karşı Uyarı

Bakan Şimşek'in "Asılsız haberlere lütfen itibar etmeyin" şeklindeki uyarısı, sosyal medyada yayılan yanlış bilgilere karşı bir tedbir olarak değerlendiriliyor. Doğru ve güvenilir bilgi kaynaklarına yönelmek, ekonomik istikrarın korunmasına katkıda bulunacaktır.