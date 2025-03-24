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24 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları

24 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2025 00:01, Son Güncelleme : 24 Mart 2025 00:06
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24 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Meclis personeliyle iftarda bir araya gelecek

(TBMM 19.11)

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Lapseki Çarşı Meydanı'nda partisinin düzenleyeceği iftar programına katılacak

(Çanakkale 19.36)

EKONOMİ FİNANS

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası mart ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak

(İstanbul 10.00)

Türkiye İstatistik Kurumu 2018-2022 dönemine ilişkin İl Seviyesinde Beşeri Kalkınma Endeksi verilerini açıklayacak

(Ankara 10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor

(Gazze Kudüs)

GÜNCEL

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Valilik ziyaretinin ardından Namık Kemal Üniversitesi Konferans Salonu'nda İslam'ın Rehberliğinde Bilgiden Bilince Konferans-Gençlik Buluşması'na katılacak

(Tekirdağ 10.30)

Erbaş İstasyon Camii Hacı Halis Türüt Camii Hacı Aras Camii Kapaklı İlçe Müftülüğü Hizmet Binası ve Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu açılışlarına katılacak

(Tekirdağ 11.00 13.30 15.30 16.50 17.30)

SPOR

Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonu Rize'de başlayacak İlk gün yarı finalde Halkbank-İstanbul Gençlikspor ve Fenerbahçe Medicana-Arkas Spor maçları oynanacak

(Rize 13.00 15.30)

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 21 haftası Spor Toto-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla sona erecek

(Ankara 20.00)

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