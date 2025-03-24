Bayram ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlıyor

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği Ramazan Bayramı ikramiyesinde tarih netleşti. Sosyal Güvenlik Kurumu, ödemelerin bugünden itibaren başlayacağını duyurdu.

Emekliler bu yıl Ramazan Bayramı'nda 4 bin lira tutarında ikramiye alacak.

Bayram ikramiyeleri ilk etapta 3 bin lira olarak hesaplara yatırılacak. İkramiye tutarının yükselmesine yönelik kanun teklifi, Meclis'ten geçtikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanacak. Ardından fark tutarlarının ödemesi yapılacak.

Ödeme takvimi belli oldu

SSK kapsamında maaş alan emekliler için ödemeler üç gün sürecek. Tahsis numarası 17,18,19 olanlar bugün, 20, 21, 22 olanlar yarın, 23, 24, 25 ve 26 olanlar da çarşamba günü ikramiyelerini alacak.

Bağ-Kur kapsamında aylık alanlara ödemeleri 27 Mart, Emekli Sandığı kapsamında olanlara da ödemeleri 28 Mart tarihinde yapılacak.