2028'de Doğal Gaz Üretimi 5 Kat Artacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'ndaki mevcut üretimle 3 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşıladıklarını ifade etti. Bayraktar, "İnşallah nisanda bir kilometre taşına ulaşacağız. Bugünkü üretimi yüzde 25 artıracağız" şeklinde konuştu. Milli Türk Talebe Birliği tarafından düzenlenen iftar programında konuşan Bakan Bayraktar, Türkiye'nin genç nüfusu ve büyüyen ekonomisiyle enerji talebinin arttığını belirtti. Ayrıca, petrol ve doğal gaz talebinde son 23 yılda 3 kat artış yaşandığını dile getirdi. 2016'da başlatılan Milli Enerji ve Maden Politikası ile Türkiye'yi enerjide dışa bağımlılıktan kurtarmak ve enerjide bağımsız bir ülke kurmak amacıyla yola çıktıklarını söyledi. Bayraktar, "Enerjideki bağımsızlık meselesi bizim için bir milli güvenlik meselesidir" dedi.

2028'de 5 Kata Çıkacak

21 Ağustos 2020'de Sakarya Gaz Sahası adını verdikleri sahada Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdiklerini belirten Bayraktar, şu bilgileri verdi:

Gazı 3 yıldan kısa bir süre içerisinde karaya getirdik.

Bugün 3 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını kendimiz karşılar hale geldik.

İnşallah nisanda bir kilometre taşına ulaşacağız.

Bugünkü üretimi yüzde 25 artıracağız.

2028'de bugünkünün 5 katı gaz üreterek Türkiye'nin konutlarda kullandığı gazı kendi gazımızdan sağlıyor olacağız.



