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İsrail Saldırıları Gazze Nüfusunun Yüzde 7'sini Etkiledi

İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu nüfusun yüzde 7'si etkilendi. Sağlık Bakanlığı, durumun daha da kötüleşeceğini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2025 08:03, Son Güncelleme : 24 Mart 2025 08:04
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İsrail Saldırıları Gazze Nüfusunun Yüzde 7'sini Etkiledi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda kaydedilen ölü ve yaralı sayısının toplam nüfusun yüzde 7'sini oluşturduğu duyuruldu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 2,4 milyonluk Gazze'de nüfusun yüzde 7'sinin İsrail'in saldırılarından doğrudan etkilendiğini açıkladı.

Gazze'de Can Kaybı ve Yaralılar

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de can kaybının 50 bini aştığına işaret ederek, "Gazze Şeridi'ndeki toplam nüfusun yaklaşık yüzde 7'si, ölü veya yaralı olmak üzere, soykırımın kurbanı oldu." ifadesini kullandı. Burş, İsrail saldırılarında yaralanan 113 bini aşkın kişiden 25 binden fazlasının rehabilitasyona ve uzun vadeli tedaviye ihtiyaç duyduğunu, ampute edilen 4 bin 700 kişiden 850'sinin ise çocuk olduğunu aktardı.

Sağlık Hizmetlerindeki Durum

Gazze'deki durumun daha da kötüleşeceği uyarısında bulunan Burş, İsrail'in sağlık ve insani işlerin yürütülmesine uyguladığı kapsamlı ablukaya dikkati çekti. "Gazze'deki hastaneler çok yüksek sayıdaki yaralılarla baş edemiyor." ifadesini kullandı. İsrail'in saldırılarını artırdığına işaret eden Burş, tıbbi ekipmanlar ve tıbbi kapasitenin kaybedildiğini belirtti.

Ateşkesi Bozan İsrail Ordusu

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. Saldırıların yeniden başlamasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 670'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1200'ü aşkın kişi yaralandı.İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 21'e, yaralıların sayısı ise 113 bin 274'e yükseldi. Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu. Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.İsrail'in Gazze'ye saldırıları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.

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