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Meteoroloji'den Çığ ve Don Uyarısı: Detaylar

Meteoroloji, 24 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Çığ tehlikesi ve don uyarıları dikkat çekiyor. Hava sıcaklıkları artacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Mart 2025 08:20, Son Güncelleme : 24 Mart 2025 08:19
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Meteoroloji'den Çığ ve Don Uyarısı: Detaylar

Meteoroloji, 24 Mart hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre; Edirne, Kırklareli, İzmir, Manisa ve Kütahya'da sağanak bekleniyor. Öte yandan hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacak, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Bursa, Kütahya ve Manisa çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İç ve Doğu Kesimlerde Buzlanma ve Don Uyarısı

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Hava sıcaklığı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacak, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Rüzgar Durumu

Rüzgar genellikle güney, Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Uyarılar

  • Çığ tehlikesi ile buzlanma ve don uyarısı: Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
  • Zirai don uyarısı: İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde bu gece zirai don hadisesi bekleniyor. Tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları önem arz etmektedir.

Bölgelerde Hava Durumu

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Bursa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Manisa ve Kütahya çevreleri ile İzmir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu, batısının zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Doğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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