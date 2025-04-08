İlk Derece Kararı Gereğince Yapılan Sınavda Başarılı Olan Daha Sonra İstinafta Kaybederse?

İlk derece mahkemesi işlemi iptal etmiş ama istinaf bu kararı bozmuştur. Gerekçe ise şu şekildedir: "yargı kararı gereğince yapılan 2. sözlü sınavı neticesinde sözleşmeli orman mühendisi olarak atanan davacının, atamasına dayanak iptal kararının istinaf aşamasında kaldırılarak davanın reddine karar verildiğinden, dayanağı kalmayan 2. sözlü sınav neticesinde yapılan atama işleminin de hukuki dayanağının ortadan kalktığı."

Danıştay: Davacının atanması mahkeme kararı değil ikinci sınavdır

Davalı idarece davacının yeni bir sözlü ve uygulamalı sınava alınmasıyla Mahkeme kararının yerine getirildiği ve sonucu itibariyle de davacının sözlü sınavında başarılı sayıldığı, dolayısıyla son yapılan sözlü ve uygulamalı sınavın, hukuki etki ve sonuçlarının ilk yapılan sınavdan bağımsız olduğu ve davacı bakımından yeni hukuki durum meydana getirdiğinden, davacının atanmasının dayanağının doğrudan Mahkeme kararı olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, başarısız sayıldığı uygulamalı ve sözlü sınavın iptaline yönelik Mahkeme kararının istinaf kanun yolu incelemesi sonucunda davanın reddine karar verildiği gerekçe gösterilerek, davacının subjektif kazanımlarının ortadan kaldıracak şekilde, sözleşmesinin feshedilmesinin hukuki güvenlik ve idari istikrar ilkelerine uygun olmadığı sonucuna ulaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2023/1121

Karar No: 2024/5363

İSTEMİN KONUSU:

... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesince verilen ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

Tokat Orman İşletme Müdürlüğü Çamlıca Orman İşletme Şefliğinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B statüsünde sözleşmeli orman mühendisi olarak görev yapan davacının, yargı kararı gereğince sözleşmesinin fesh edilmesine ilişkin Amasya Orman Bölge Müdürlüğünün... tarih ve ... sayılı işleminin iptali istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararıyla; orman mühendisi olarak atanması için ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşıyan davacının, sınavın iptaline yönelik Mahkeme kararının istinaf incelemesi sonucunda kaldırılarak davanın reddine karar verildiğinden bahisle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka, hakkaniyet ve nasafet kaidesine uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesince; yargı kararı gereğince yapılan 2. sözlü sınavı neticesinde sözleşmeli orman mühendisi olarak atanan davacının, atamasına dayanak iptal kararının istinaf aşamasında kaldırılarak davanın reddine karar verildiğinden, dayanağı kalmayan 2. sözlü sınav neticesinde yapılan atama işleminin de hukuki dayanağının ortadan kalktığı, bu itibarla, davacının sözleşmesinin feshedilmesine dair dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun kabulüne, İdare Mahkemesi kararının kaldırılmasına ve davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

2019 yılında yapılan mülakat sınavına karşı açılan dava sonucunda mülakat sınavının iptal edildiği, yeni yapılan mülakata istinaden atamasının yapıldığı, Mahkeme kararının istinaf tarafından kaldırılması üzerine sözleşmesinin de bu karara dayanılarak iptal edildiği, ancak yeniden yapılan sözlü sınavda başarılı olması üzerine atamasının yapıldığı belirtilerek, temyize konu kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin kabulü ile Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 17. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca duruşma istemi yerinde görülmeyerek ve dosya tekemmül ettiğinden yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

2019 yılı sözleşmeli orman mühendisliği alımı sınavına başvuran davacı, 13/12/2019 tarihinde sözlü ve uygulamalı sınava katılmış, sınav sonucunda başarısız sayılmış, bunun üzerine orman mühendisliği alım sınavının (sözlü ve uygulamalı) iptali istemiyle açtığı davada, ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:...sayılı kararıyla dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi üzerine, yargı kararının uygulanması amacıyla 04/05/2021 tarihinde yeniden sözlü ve uygulamalı sınav yapılmış, bahsi geçen sınava katılan davacı 82,8 puan almış, Kamu Personeli Seçme Sınavından aldığı 69,4998 puan ile sözlü ve uygulamalı sınavdan aldığı 82,8 puanın aritmetik ortalaması 76,1499 olarak hesaplanıp başarılı olarak değerlendirilmek suretiyle Orman Genel Müdürlüğünün ... tarih ve ... sayılı oluruna istinaden Amasya Orman Bölge Müdürlüğü Tokat Orman İşletme Müdürlüğüne atanarak göreve başlamış, ancak anılan İdare Mahkemesi kararının, ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin... tarih ve E:..., K:...sayılı kararı ile; "sınavda (sözlü ve uygulamalı) adaylara yöneltilen soruların önceden hazırlanarak tutanağa bağlandığı, adaylara hangi sorunun sorulduğu ve hangi uygulamanın yapılmasının istenildiğinin aday değerlendirme tutanağında belirtildiği, komisyon üyeleri tarafından sınavın gerek sözlü gerekse uygulamaya ilişkin kısmı açısından her bir değerlendirme kriteri için ayrı ayrı puan takdir edildiği ve bu puanların toplamı alınarak adayların sınav puanının belirlendiği dikkate alındığında, sınavda hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptaline ilişkin mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır." gerekçesiyle kaldırılarak davanın reddine karar verilmesi nedeniyle sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin Amasya Orman Bölge Müdürlüğünün ... tarih ve ... sayılı işleminin tesis edilmesi üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "İstihdam şekilleri" başlıklı 4. maddesinde; "Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür. (...) B) Sözleşmeli personel: Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, Cumhurbaşkanınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde, ihdas edilen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir." hükmü yer almıştır.

06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın 1. maddesinde; "Bu Esaslar, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca kamu idare, kurum ve kuruluşlarında mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri hakkında uygulanır." ve aynı Esaslar'a 10/1/2019 tarihli ve 579 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile eklenen "Sınav Şartı" başlıklı Ek 2. maddesinde ise; "Orman Genel Müdürlüğünde bu Esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak orman muhafaza memuru unvanlı sözleşmeli personel ile orman mühendisi unvanını haiz olanlar arasından mühendis unvanlı pozisyonlarda istihdam edilecek sözleşmeli personel, yukarıdaki hükümlere bağlı olmaksızın KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyon sayısının dört katına kadar çağırılacak adaylar arasından, anılan Genel Müdürlükçe belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak sözlü ve uygulama sınav sonucuna göre çalıştırılır." hükümleri düzenlenmiştir.

29/08/2019 tarih ve 30873 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve davalı idarenin internet sitesinde de yayınlanan 2019 Yılı Sözleşmeli Personel (Orman Mühendisi) Alımı İlanında; "1. Adaylarda Aranacak Genel ve Özel Şartlar:...C) 2018yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2018-KPSSP3) en az 60 puan almış olmak... 2. Başvuru ve Sözlü ve Uygulamalı Sınava Alınacak Aday Sayısı ve İlanı: ... KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu, belirlenen pozisyon sayısının 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır...4. Sözlü ve Uygulamalı Sınav Konuları ve Puanı: Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıda belirtilen sözlü ve uygulama sınav konularından sınava tabi tutulacaktır.1- Sözlü sınav konuları; a) Genel kültürü, 10 puan b) Genel ormancılık konuları hakkında bilgi düzeyi, 10 puan 2-Uygulamalı sınav konuları; a)Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar, 20 puan b) Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar, ormanların yasadışı faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar, orman sağlığını tehdit eden zararlı organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin uygulamalar, 20 puan c)Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar, 20 puan ç) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu elde etmeye yönelik boylama ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar, 20 puan Sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü ve uygulamalı sınav puanı tespit edilir. Sözlü ve uygulamalı sınavda yüz üzerinden toplam en az 70 puan alanlar başarılı sayılır. 5.Asil ve Yedek Nihai Başarı Listesi: Adayların, 2018-KPSSP3 puanı ile sözlü ve uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, başarı sırası belirlenecektir. 6.Yerleştirme işlemi:...Asil olarak başarılı kabul edilen adaylar Ek-l'de yer alan iller arasından en fazla 10 adet tercihte bulunmak suretiyle tercihleri ve puanlan doğrultusunda yerleştirilecektir." düzenlemesine yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Davacının başarısız sayıldığı sözlü ve uygulamalı sınavın, ...İdare Mahkemesinin... tarih ve E:..., K:... sayılı kararı ile usulüne uygun olarak gerçekleştirilmediği gerekçesiyle iptaline karar verildiği, bahsedilen kararda, bu kararın davacının yeniden yapılacak uygulamalı ve sözlü sınavda başarılı sayılması sonucunu doğurmayacağının da belirtildiği, davalı idarece davacının yeni bir sözlü ve uygulamalı sınava alınmasıyla Mahkeme kararının yerine getirildiği ve sonucu itibariyle de davacının sözlü sınavında başarılı sayıldığı, dolayısıyla son yapılan sözlü ve uygulamalı sınavın, hukuki etki ve sonuçlarının ilk yapılan sınavdan bağımsız olduğu ve davacı bakımından yeni hukuki durum meydana getirdiğinden, davacının atanmasının dayanağının doğrudan Mahkeme kararı olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu durumda, başarısız sayıldığı uygulamalı ve sözlü sınavın iptaline yönelik Mahkeme kararının istinaf kanun yolu incelemesi sonucunda davanın reddine karar verildiği gerekçe gösterilerek, davacının subjektif kazanımlarının ortadan kaldıracak şekilde, sözleşmesinin feshedilmesinin hukuki güvenlik ve idari istikrar ilkelerine uygun olmadığı sonucuna ulaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Bu itibarla, dava konusu işlemin iptali yönündeki... İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun kabulü, İdare Mahkemesi kararının kaldırılması ve davanın reddi yolundaki temyize konu Bölge İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun kabulü, İdare Mahkemesi kararının kaldırılması ve davanın reddi yolundaki temyize konu... Bölge İdare Mahkemesi... İdari Dava Dairesince verilen... tarih ve E:..., K:...sayılı kararın BOZULMASINA,

3. Kullanılmayan ...- TL yürütmeyi durdurma harcının davacıya iadesine,

4. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın, ... Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesine, kesin olarak, 09/12/2024 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.



