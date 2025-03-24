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Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak?

Ramazan Bayramı tatili süresi için gözler Kabine Toplantısı'nda. Tatilin 9 gün olup olmayacağı merak ediliyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Mart 2025 09:38, Son Güncelleme : 24 Mart 2025 09:49
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Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak?

Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün süreceği merak konusu olmaya devam ediyor. Milyonlarca kişi, "Bayram tatili kaç gün olacak? 9 gün mü olacak?" sorularına cevap ararken, gözler bugünkü Kabine Toplantısı'na çevrildi. Geçtiğimiz yıl bayram tatili 9 güne uzatılmıştı ve bu yıl da benzer bir kararın alınması bekleniyor. Kritik toplantıda bu konunun masaya yatırılacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda açıklama yapacak.

Kabine Bugün Toplanacak

Kabine, iki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ramazan Bayramı tatili süresinin de bu toplantıda netleşmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da bayram tatilinin 9 gün olması ihtimali üzerinde duruluyor.

Bayram Tatili Kaç Gün Sürecek?

Ramazan Bayramı tatili, arefe günü ile birlikte toplamda 3,5 gün sürecek. Arife gününün yarım gün tatil olması nedeniyle bayram tatili Cumartesi öğleden sonra başlayacak ve Salı günü sona erecek. Bu sene bayramın hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle tatil süresinin uzama ihtimali düşük görünüyor...

  • Arefe: 29 Mart 2025 Cumartesi
  • 1. Gün: 30 Mart 2025 Pazar
  • 2. Gün: 31 Mart 2025 Pazartesi
  • 3. Gün: 1 Nisan 2025 Salı

Ramazan Bayramı Tatili'nin 9 gün olup olmaması, bugün yapılacak olan kabine toplantısı sonrası netlik kazanacak.

2025 Yılı Resmi Tatil Günleri Şöyle:

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