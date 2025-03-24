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Emniyet müdürü ile komiser arasında biber gazı kavgası

Kocaeli'de CHP protestosunda biber gazı kullanımı sonrası emniyet müdürü ve komiser arasında talimatsız kullanım tartışması yaşandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Mart 2025 10:05, Son Güncelleme : 24 Mart 2025 10:07
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde CHP İzmit İlçe Örgütü önünde toplanarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden kitleye müdahale etti. Ekipler, TOMA ile tazyikli su sıktı ve çevik kuvvet ekipleri kitleyi dağıtmak için biber gazı kullandı.

Polisin kullandığı biber gazı nedeniyle Endüstri Meslek Lisesi ile Fethiye Caddesi arasındaki geniş alanda vatandaşlar nefes almakta güçlük çekti.

Komiserin Açıklaması: "Talimatsız Sıktık"

Kocaeli Gazetesi'nden Cihat Polat'ın haberine göre, polisin müdahalesi sırasında emniyet müdürü Zafer Güven, biber gazı kullanan çevik kuvvet polislerinin komiserini azarladı. Zafer Güven'in tepkisi, biber gazının talimatsız kullanıldığını ortaya çıkardı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nün talimatsız biber gazı kullanan görevliler hakkında işlem yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

50 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İzmit ilçesinde İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek isteyenlerle gerçekleştirilen polis müdahalesinde 50'den fazla kişi gözaltına alındı.


CHP'nin cumhurbaşkanı adayı belirlemek için gerçekleştirdiği ön seçimlerin ardından CHP İzmit İlçe Binası'nda oy veren kalabalık İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek için Cumhuriyet Caddesi'nde yürümek ve slogan atmak istedi. Polis, grubun önünü keserek eyleme müdahale etti.

İşte Yaşanan Tartışma

Emniyet müdürü Zafer Güven ile çevik kuvvet komiseri arasında yaşanan diyalog şu şekilde gerçekleşti:

Zafer Güven: "Komiser. Nerede komiser. Oğlum kim dedi gaz kullanın diye?"


Komiser: "Talimatsız sıktık"


Zafer Güven: "Ne demek talimatsız? Söylemiyor muyuz oğlum! Gaz kullanmayacaksın demiyor muyuz?"


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