Macaristan-Türkiye Maçında Reklam Panoları Kapatıldı

Macaristan-Türkiye Uluslar Ligi play-off mücadelesinde yaşanan reklam panosu krizi gündemde geniş yankı buldu. Türkiye'de açılan yasa dışı bahis reklamları davaları nedeniyle, TV8 stadyumdaki reklam panolarını sansürleme kararı aldı. Bu sebeple maç, tek kamerayla ve gecikmeli olarak ekranlara yansıdı.

A Milli Takımın Macaristan Deplasmanındaki Maçı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turunda 3-1 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Macaristan ile karşı karşıya geldi. Maçı izlemek için televizyonlarını açan futbolseverler, daha önce görülmemiş bir uygulama ile karşılaştı.

Reklam İçerikleri Sansürlendi

TV8, Budapeşte'deki Puskas Arena stadındaki reklam panolarının üzerini beyaz bir bant kullanarak kapattı. Tüm reklam içeriklerini kapatan TV8, bu uygulama hakkında bir açıklama yaptı.

TV8'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kanalımız, Karadağ-Türkiye maçında bizimle alakası olmayan reklamlar nedeniyle sorun yaşamıştır. Bu sebeple, bugünkü maçı saha kenarı reklamlarını göstermeden ve gecikmeli olarak yayınlamak durumundayız."





Tekrarlar Gösterilemedi

Maç esnasında spiker de zaman zaman yaptığı uyarılarda, reklam panoları ile ilgili hassasiyetimiz nedeniyle mücadelede yaşanan pozisyonların yakın çekim tekrarını gösteremiyoruz. Konuyla ilgili anlayışınızı rica ediyoruz dedi.

Yasa Dışı Bahis Reklamları Davası

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı'nın da aralarında bulunduğu 8 sanık hakkında, futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamlarının yapıldığı gerekçesiyle bir iddianame hazırlandı. 5 yıl 3 aya kadar hapis talebiyle yargılanacak sanıkların ilk duruşması temmuz ayında yapılacak.