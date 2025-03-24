Kayseri'de Şok Uygulama: 12 Zanlı Yakalandı

Kayseri'de polis tarafından düzenlenen "şok uygulama"da çeşitli suçlardan aranan 12 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki 75 farklı noktada "şok uygulama" gerçekleştirdi. Bu kapsamda, 3 bin 482 araç ve 6 bin 725 kişinin sorgulaması yapılırken, 102 park ve bahçede kontrol sağlandı. Yapılan aramalar sonucunda 27,35 gram uyuşturucu, 5 adet uyuşturucu ve uyarıcı içerikli hap, 1 tabanca, 1 tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 37 fişek, 5 hacizli yakalamalı araç, 1 sahte plakalı araç, 1 çalıntı otomobil ve 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Uygulama sırasında çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında ise 11 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca, yoklama kaçağı olan 14 kişi hakkında da işlem yapıldı.