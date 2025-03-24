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Antalya'daki Protestoda Çevik Kuvvet Polisi Yaralandı

Antalya'da Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı yapılan protestoda, göstericilerin attığı parke taşı bir polis memurunun göğsüne isabet ederek yaralanmasına yol açtı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Mart 2025 10:32, Son Güncelleme : 24 Mart 2025 10:33
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Antalya'daki Protestoda Çevik Kuvvet Polisi Yaralandı

Antalya'da, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden grup, olaylar sırasında bir polis memurunun yaralanmasına neden oldu. Göstericiler, Cumhuriyet Meydanı'ndan Meltem Bulvarı'na doğru yürüyüşe geçti ve polisle çatışma yaşandı. Atılan taş ve diğer malzemelerle polis ekiplerine saldırıldı. Çıkan arbede sırasında, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı bir polis memuru, göğsüne isabet eden parke taşı nedeniyle yaralandı ve nefes almakta zorlandı. Meslektaşları hemen müdahale ederek, sağlık ekipleri gelene kadar yaralı polise destek oldu. Ambulansın olay yerine ulaşmasının ardından, yaralı polis Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaylar, polisin müdahalesiyle saat 02.00 sıralarında son buldu.

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