YÖK, Karşılıklı naklen Atanma İçin Talep Toplayacak

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, karşılıklı naklen atanma talepleri doğrultusunda hazırladığı çalışmayı Cumhurbaşkanlığına arz etmiş ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının girişimleri ve Cumhurbaşkanlığının onayı ile gelinen son aşamada, üniversitelerde görev yapmakta olan idari personelin hizmet gerekleri çerçevesinde üniversiteler arasında karşılıklı olarak naklen atanmalarında kullanılmak üzere ilave atama kontenjanı tahsis edileceği bilgisi verilmişti.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı üniversite idari personelinin üniversiteler arasında karşılıklı naklen atanmaları için hazırladığı sistemi, nihai taleplerin girilmesi için bu hafta içinde aktif hale getirecek.

Üniversite idari personelinin karşılıklı naklen atanmalarında aşağıdaki hususlar öne çıkmaktadır.

1- Karşılıklı naklen atanmalarda Toplu Sözleşmede belirtildiği gibi unvan eşleşmesinin de bulunması gerekmektedir.

2- Karşılıklı naklen atanmalarda Cumhurbaşkanlığı tarafından atama sayısı kadar ilave atama kontenjanı tahsis edileceği için Üniversite Rektörlükleri tarafından muvafakat sürecinin daha hızlı ve olumlu sonuçlanması beklenmektedir.

3- Her üniversitenin ayrı kamu tüzel kişiliğine sahip olması ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının taşra teşkilatı olmaması nedeniyle üniversite idari personeli için Bakanlıklardaki gibi merkezi tayin sisteminin kurulması mümkün değildir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından oluşturulan karşılıklı naklen atanma sisteminin mevcut mevzuat çerçevesinde en makul çözüm yolu olduğu gözükmektedir.

4- Karşılıklı naklen atanma sistemi üzerinden yapılacak eşleşmeler haricinde, idari personelin üniversitelere naklen atanmalarında üniversiteler kendilerine tahsis edilen atama kontenjanlarını kullanabilecektir.

