43 İşçinin Can Verdiği Maden Faciasında Cezalar Açıklandı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesi'ne ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de meydana gelen ve 43 işçinin hayatını kaybettiği, 9 işçinin yaralandığı trajik patlamaya ilişkin dava süreci devam ediyor. Dava kapsamında 4'ü tutuklu olmak üzere toplam 23 sanık yargılanıyor. Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde özel olarak oluşturulan salonda gerçekleşen duruşmada, sanıklar "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

Sanıklar ve Cezalar

TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İşletme Başmühendisi Mehmet Tural ve İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu, çeşitli sürelerle hapis cezasına çarptırıldı. Cihat Özdemir'e 16 yıl 12 ay, Selçuk Ekmekci ve Mehmet Tural'a 16 yıl 6 ay, Volkan Soylu'ya ise 15 yıl hapis cezası verildi. Tutuksuz yargılanan diğer sanıklar ise 3 yıl 1 ay 15 gün ila 9 yıl arasında değişen cezalar aldı. Sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı da getirildi.

Mütalaada Yer Alan İddialar

İddia makamının sunduğu mütalaada, sanıkların ihmalleri detaylı bir şekilde ele alındı. Özellikle havalandırma eksiklikleri, metan drenajı, kömür tozu mücadelesi gibi konuların üzerinde duruldu. Ayrıca iş güvenliği eğitimleri ve acil durum tatbikatlarının yetersizliğine vurgu yapıldı. Sanıkların bu ihmalleri, iş yerinin çalışanların sağlık ve güvenliğini tehlikeye atmayacak şekilde tasarlanması ve işletilmesi yükümlülüğüne aykırı olarak değerlendirildi.

Olayın Ardından Gelişen Süreç

Patlamanın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir dahil 24 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan bir kısmı tutuklanırken, bazılarına adli kontrol hükümleri uygulandı. Bu süreçte bir kişi hakkında takipsizlik kararı verildi. Davanın seyrinde mahkeme heyeti, bazı sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, bazılarının ise adli kontrol şartıyla tahliye edilmelerine hükmetti.



