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Tarım Bakanlığı'ndan 126 Bin Denetim, 220 Milyon TL Ceza

Tarım Bakanlığı, Ramazan'da 126 bin denetim gerçekleştirdi. 2.500 işletmeye ceza kesildi, 70 işletme hakkında suç duyurusu yapıldı. Toplam ceza 220 milyon TL.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Mart 2025 12:43, Son Güncelleme : 24 Mart 2025 12:44
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Tarım Bakanlığı'ndan 126 Bin Denetim, 220 Milyon TL Ceza

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, Ramazan ayında ekmek ve pide üretim yerlerinden şekerleme ve pastacılık işletmelerine kadar birçok işletmede 126 bine yakın denetim yaptıklarını belirtti. "Bu denetimler kapsamında 2 bin 500'e yakın işletmeye idari para cezası kesilmiş, yaklaşık 70 işletme hakkında ise savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Ramazan ayında uygulanan toplam idari para cezası yaklaşık 220 milyon TL olarak gerçekleşti" dedi.

Denetimler Bayram Öncesi de Devam Etti

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, bayram öncesi Yenimahalle ilçesindeki GİMAT Toptancılar Sitesi'ndeki unlu mamuller, tatlı, şeker ve şekerli mamullerin üretim ve satış yerlerini denetledi. Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber'in katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde, ürünler; taklit, tağşiş, muhafaza koşulları, hijyen ve temizlik gibi çeşitli kriterler yönünden incelendi.

Yıl Boyunca Süren Denetimler

Ersin Dilber, Ankara'da 7 gün 24 saat denetimlere devam ettiklerini belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak, halkımızın güvenilir gıdaya erişimini sağlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda, 2025 yılı boyunca 8 bini aşkın kontrol görevlisi arkadaşımız ile 250 binin üzerinde yurt içi gıda kontrolü gerçekleştirerek, yapılan denetimler sonucunda 5 bin 500'e yakın işletmeye toplam 500 milyon TL'yi aşan idari para cezası uyguladık. Yaklaşık 150 işletme hakkında ise savcılığa suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.

Bayramda Denetimler Devam Edecek

Özellikle Ramazan ayında halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerini yoğunlaştırdıklarını vurgulayan Dilber, "Bu süreçte ekmek ve pide üretim yerlerinden şekerleme ve pastacılık işletmelerine kadar geniş bir yelpazede toplam 126 bine yakın denetim gerçekleştirdik. Bu denetimler kapsamında 2 bin 500'e yakın işletmeye idari para cezası kesilmiş, yaklaşık 70 işletme hakkında ise savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Ramazan ayında uygulanan toplam idari para cezası yaklaşık 220 milyon TL olarak gerçekleşti. Ramazan Bayramı boyunca da denetimlerimiz devam edecek" dedi.Dilber ayrıca, vatandaşların da bir gıda denetçisi olup şüphe ve şikayet bildirimleri ile TİMER (Tarım İletişim Merkezi), CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) ve Alo 174 Gıda Hattı üzerinden şikayette bulunabileceğini söyledi.


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