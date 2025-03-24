MHP'den CHP'ye Vesayet Eleştirisi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Yalçın, "CHP'nin üzerine vesayet gölgesi, belediyeler dahil, bütün örgütlerine de şaibe ateşi düşmüştür" diyerek tepkisini dile getirdi.

CHP'nin Hukuk ve Demokrasi İmtihanı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, CHP'nin hukuk ve demokrasiyle olan sınavı hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde ayyuka çıkan hukuksuzluk ve yolsuzlukların araştırılması için bağımsız yargının devreye girmesinin ardından CHP'nin sergilediği tutumu eleştirdi.

CHP'nin Tavrı ve Tepkileri

Yalçın, son gelişmeler karşısında CHP yönetiminin vakur bir duruş sergileyemediğini belirtti. Parti yönetiminin, suçlama ve iddiaların varabileceği yeri hesaplamadan, peşinen şiddetli bir tepki gösterdiğini vurguladı. Bu durumun, CHP'li belediyeler tarafından atılan yanlış adımlarla partiyi derin bir açmaza sürüklediğini ifade etti.

CHP İçindeki Dalgalanmalar

CHP yönetiminin, seçimler yeni yapılmışken durduk yerde cumhurbaşkanı adaylığı meselesi çıkararak parti içindeki dalgalanmaları körüklediğini söyledi. Ayrıca, cumhurbaşkanı adayı tespitinde acele edilmesinin parti üzerindeki vesayetin gölgesini koyulaştırdığını dile getirdi.

CHP'nin Sokak Çağrıları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partilileri sokağa çağırmasının haklılıktan değil, korku ve kuşkudan kaynaklandığını belirten Yalçın, parti içindeki yolsuzluk iddialarının boşa çıkacağından emin olmadıklarını ifade etti. CHP'nin başı, hukukun üstünlüğü yerine gayrimeşru eylemleri tercih ettiğini söyledi.

CHP İçin Yeni Bir İmtihan

Yalçın, CHP'yi yaman bir demokrasi ve hukuk imtihanının beklediğini belirtti. Bundan sonra CHP yönetiminden beklenenin soğukkanlı, serinkanlı ve demokrat bir tutum sergilemesi olduğunu vurguladı. MHP olarak, gelişmelerin takipçisi olacaklarını ifade etti.Yalçın'ın açıklamaları, MHP'nin demokrasinin hassas dengelerinin korunması konusunda çabalarını sürdüreceğini belirtti. Ayrıca, tüm siyasi partilere demokrasimizin ve Cumhuriyet'imizin yaşatılması hususunda sorumlu davranmaları çağrısında bulundu.