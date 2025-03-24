Şişli kayyumu göreve başladı. İlk fotoğraf paylaşıldı

Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan ve terör soruşturmasında adı geçen CHP'li Resul Emrah Şahan, Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklandı.

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