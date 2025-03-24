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Şişli kayyumu göreve başladı. İlk fotoğraf paylaşıldı

Terör suçlamasıyla tutuklanan CHP'li Resul Emrah Şahan'ın görevden uzaklaştırıldıktan sonra yerine kayyum atanan Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in makam odasından bir paylaşım yapıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Mart 2025 12:50, Son Güncelleme : 24 Mart 2025 12:53
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Şişli kayyumu göreve başladı. İlk fotoğraf paylaşıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan ve terör soruşturmasında adı geçen CHP'li Resul Emrah Şahan, Ekrem İmamoğlu ile birlikte tutuklandı.

Terör suçundan tutuklanan Şahan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

ŞİŞLİ BELEDİYESİNE KAYYUM ATANDI

Yaşanan gelişmelerin ardından Şişli Belediyesi'ne kayyum atandı.

İçişleri Bakanlığı, Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen'in Şişli Belediye Başkan vekili olarak görevlendirildiğini duyurdu.

Şişli Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, sabah saatlerinde Şişli Belediyesi'ne geldi.

MAKAM MASASINDAN İLK KARE

Makamına yerleşen Ertürkmen'in makam masasından bir kare fotoğraf paylaşıldı.

Paylaşım, Şişli Belediyesi'nin resmi X hesabından yapıldı.

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