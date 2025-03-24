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Alkol ve Tartışma Sonrası Oğlunu Bıçaklayan Baba

Fesleğen Mahallesi'nde çıkan tartışmada baba, oğlunu bıçakla yaraladı. Baba tutuklandı, oğul hastanede tedavi altında.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2025 13:09, Son Güncelleme : 24 Mart 2025 13:11
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Alkol ve Tartışma Sonrası Oğlunu Bıçaklayan Baba

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, tartıştığı oğlunu bıçakla yaralayan baba tutuklandı. Fesleğen Mahallesi'nde gerçekleşen bu olayda, G.A'nın (34) bıçaklanmasına ilişkin gözaltına alınan baba T.A'nın, Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen T.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Zanlının ifadesinde, olay günü çok fazla alkol aldığını, oğluyla arasındaki tartışmanın nedenini hatırlamadığını ve olaydan pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren G.A'nın hayati tehlikeyi atlattığı bilgisi paylaşıldı.

Olayın Detayları

Fesleğen Mahallesi'ndeki bir apartmanda 22 Mart'ta yaşanan olayda, T.A. ile oğlu G.A. arasında çıkan tartışma sonucunda, baba oğlunu bıçakla sırtından yaralamıştı. T.A, olay sonrası gözaltına alınırken, yaralanan oğlu hastaneye kaldırılmıştı.

Tutuklanma Süreci ve İfadeler

T.A'nın, olay anında aşırı alkol etkisinde olduğu ve tartışmanın nedenini hatırlamadığı yönündeki ifadeleri dikkat çekti. Bu tür olaylar, toplumsal huzurun önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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