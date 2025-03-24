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İkinci El Araç İlan Sürelerinde Dikkat Çeken Değişiklikler

İkinci el araçların ilanda kalma süreleri analiz edildi. Hibrit araçlar en hızlı satılan kategori oldu.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 24 Mart 2025 13:24, Son Güncelleme : 24 Mart 2025 13:37
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İkinci El Araç İlan Sürelerinde Dikkat Çeken Değişiklikler

İkinci El Araç Alım Satımında Dikkat Edilmesi Gerekenler: İlan Süreleri Güncellendi Vavacars, kamuya açık verileri analiz ederek yapay zeka desteğiyle hazırladığı ikinci el araçların ilanda kalma süreleriyle ilgili analizin sonuçlarını yayımladı. Şubat ayında ikinci el araçların ortalama ilanda kalma süresi 53 gün olarak belirlendi.Şirketten yapılan açıklamada, ikinci el araç ilanlarının aralık ayında ilanda kalma sürelerinin 52 gün olduğu belirtildi. İkinci el araç fiyatları son üç aydır sabit kalırken, ilanda kalma sürelerinde belirgin bir değişiklik gözlemlenmedi.Şubat ayında yakıt tipine göre hibrit araçlar 47 günle en az sürede ilanda kalan kategori oldu. Benzinli araçlar 52, dizel araçlar 54, elektrikli araçlar ise 65 gün ilanda kaldı.

Hibrit Araçların İlanda Kalma Süreleri Uzadı

Hibrit araçların ortalama ilanda kalma süreleri, aralık ayına göre 2 gün daha uzadı. İkinci el araçların ortalama ilanda kalma süresinde, segment tiplerinin yanı sıra marka ve modeller de büyük oranda etkili oldu. C ve B segment ikinci el araçlar 49, D segment araçlar 61 ve E segment araçlar 75 gün ortalama ilanda kalma süresine sahipti.

En Hızlı Alıcı Bulan Araç Modelleri

  • Fiat Egea: 41 gün
  • Toyota Corolla: 42 gün
  • Renault Megane ve Honda Civic: 45 gün
  • Ford Focus: 46 gün
  • Skoda Octavia ve Opel Astra: 54 gün

İkinci el araçların ortalama ilanda kalma süreleri renklerine göre de farklılık gösterdi. Beyaz renkteki araçlar ortalama 50 gün, gri renkteki araçlar 51 gün, siyah renkteki araçlar ise 66 gün ilanda kaldı.

Bölgelere Göre İlanda Kalma Süreleri

Analiz, ilanda kalma sürelerinin bölgeler arasında farklılıklar gösterdiğini ortaya koydu. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri 47 günle en kısa ortalama ilanda kalma süresine sahip bölgeler olurken, en uzun ortalama ilanda kalma süresi ise 55 günle Karadeniz ve Marmara bölgelerinde kaydedildi.

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