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Ankara Büyükşehir'den 6 personele konser soruşturması

Ankara Valiliği, ABB'deki 33 konser organizasyonu hakkında kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verdi. Bu kararın Mansur Yavaş'la ilgisi bulunmadığı öğrenildi. Konu Belediyenin 6 personeliyle ilgili.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Mart 2025 15:12, Son Güncelleme : 24 Mart 2025 15:32
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Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde (ABB) düzenlenen 33 konser hakkında kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verdi. Ancak bu kararın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik suç örgütü operasyonundan önce alındığı öğrenildi.

Mansur Yavaş ile İlgisi Yok

Yetkililerden alınan bilgilere göre, Ankara Valiliği tarafından verilen soruşturma izninin, ABB Başkanı Mansur Yavaş'la herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Kararın, ABB bünyesinde gerçekleştirilen 33 konser organizasyonuna ilişkin kamu zararı iddiası çerçevesinde alındığı ve soruşturma sürecinin bu kapsamda ilerlediği aktarıldı.

Soruşturmanın Detayları

  • Karar, ABB'deki 33 konser organizasyonunu kapsıyor.
  • Soruşturma, kamu zararı iddiasıyla yürütülüyor.
  • Mansur Yavaş'ın bu süreçle bir bağlantısı bulunmuyor.

Ankara Valiliği'nin verdiği karar, kamu zararı iddialarını aydınlatmayı hedefliyor ve soruşturma süreci bu doğrultuda devam ediyor.

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