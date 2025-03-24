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Bakan Kurum: Tüm Vatandaşlar Yuvalarına Kavuşana Kadar Uyku Yok

Bakan Kurum, Kahramanmaraş depremleri sonrası çalışmaların durmaksızın sürdüğünü belirtti. Yıl sonuna kadar 74 bin yeni konut teslim edilecek.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Mart 2025 14:07, Son Güncelleme : 24 Mart 2025 14:08
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Bakan Kurum: Tüm Vatandaşlar Yuvalarına Kavuşana Kadar Uyku Yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri sonrası yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Durmuyoruz, dinlenmiyoruz. Tüm vatandaşlarımız yuvalarına kavuşana kadar bize uyku yok" dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Bakanlık, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bugüne kadar 24 bin 420 konut, 30 iş yeri ve 10 bin 180 köy evi olmak üzere toplam 34 bin 630 bağımsız bölümü teslim etti. Yıl sonuna kadar da toplamda 74 bin 187 konut ve iş yeri teslim edilmiş olacak. Bakan Kurum, Kahramanmaraş merkezdeki şantiyelerden gece ve gündüz görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Ebrar Sitesi'nin Yeniden İnşası

Öte yandan depremde yıkılan Ebrar Sitesi'nin yerine Emlak Konut GYO tarafından yeni bir yaşam alanı kuruluyor. 32 blokta 678 daire ve 99 ticari alan inşa ediliyor. Tüm blokların temellerinde zemin iyileştirmeler yapıldıktan sonra her blok altında ortalama 100 adet olmak üzere toplam 3 bin 870 fore kazık kullanıldı. Ayrıca, Trabzon Bulvarı ile Azerbaycan Mahallesi arasında Emlak Konut tarafından inşa edilen projede, 536 ticarethane, 947 ofis ve 1291 konuttan oluşan 2 bin 774 bağımsız bölümün yapımı sürüyor.

Kahramanmaraş'ta Devam Eden Çalışmalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ahmet Şahin, Dulkadiroğlu bölgesinde 91 hektarlık, Onikişubat ilçesinde de yaklaşık 191 hektarlık alanda çalışmaların devam ettiğini söyledi. Şahin, şantiyelerde yaklaşık 4 bin işçinin çalıştığını belirterek, "Zemine uygun yapının ne olduğunun kararını verdikten sonra gerekirse yerin 20-21 metre altına kadar fore kazıklarla zemin iyileştirmeleri yapıyoruz" dedi.

TOKİ'nin Çalışmaları

TOKİ Uzmanı Tufan Gümüş ise deprem bölgesinde kesintisiz çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Gümüş, "Deprem bölgesinde 7/24 çalışmalarımız devam ediyor. Gündüz nasılsak gece de aynı şekilde konutları yetiştirebilmek için çalışmalarımız sürüyor" dedi.

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