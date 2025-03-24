İçişleri Bakanı'ndan Polis memurlarına tebrik

Şırnak'ta polislerin Nevruz kutlamasına giden çocuklara pamuk şeker dağıttığı görüntüler, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bu olay, birçok kişi tarafından olumlu bir jest olarak değerlendirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Açıklamaları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyada gündem olan görüntülere dair açıklamalarda bulundu. Cizre'de düzenlenen Nevruz kutlamalarında, iki polisimiz Sinan Baydı ve Ali Talha Balbal'ın pamuk şekeri satan engelli kardeşimiz Barış'a yaptıkları yardım, birçok kişiyi duygulandırdı.

Pamuk şekerlerinin hepsini satın alarak, çevredeki çocuklara dağıttılar.

Sinan ve Ali Talha kardeşlerim, bu güzel hareketinizle bizleri gururlandırdınız.

Bu mübarek günlerde sadece Barış'ı sevindirmediniz; aynı zamanda polislerimizin vicdanını ve asaletini de bir kez daha gösterdiniz. Sizleri canı gönülden tebrik ediyorum.

Cizre'de düzenlenen Nevruz kutlamalarında iki polisimiz Sinan Baydı ve Ali Talha Balbal'ın pamuk şekeri satan engelli kardeşimiz Barış'a yaptıkları yardım hepimizi duygulandırdı.



Pamuk şekerlerinin hepsini satın alarak, çevredeki çocuklara dağıttı.



Sinan ve Ali Talha. pic.twitter.com/WiV0Bx34lE Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 24, 2025

Mansur Yavaş'ın Açıklamaları

Ekrem İmamoğlu'nun adliyeye sevk edildiği esnada, Saraçhane Meydanı'nda konuşan Mansur Yavaş, bu görüntüler hakkında "Dün doğuda bir yerde, bana göre paçavra olan bayraklar sallanırken ve o mitinge gidenlere polisler pamuk şekeri verirken, buradaki gençlere de pamuk şekeri vermelerini bekliyoruz" sözleriyle dikkat çekti. Bu ifadeler, çeşitli tepkilere neden oldu.