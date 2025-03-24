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Taksi Şoförü Gasp Olayını Araç İçi Kamerasıyla Kaydetti

İzmir'de bir taksi şoförü, Eşrefpaşa'dan Bayraklı'ya gitmek isteyen yolcusu tarafından gasp edildi. Araç içi kamera görüntüleri şok etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2025 15:05, Son Güncelleme : 24 Mart 2025 15:06
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Taksi Şoförü Gasp Olayını Araç İçi Kamerasıyla Kaydetti

İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, bir taksi şoförü, aracına aldığı kişi tarafından gasbedildi. Bu olay, araç içi kamerası tarafından kaydedildi. Taksi şoförü Tayfun Özişseven (55), Eşrefpaşa'dan Bayraklı ilçesi Gümüşpala Mahallesi'ne gitmek isteyen bir yolcuyu aracına aldı. Arka koltuğa oturan yolcu, bir süre sonra araçtan inmek istediğini belirterek taksiyi durdurmasını talep etti. Bu esnada, şoförün boğazına sarılan kişi para talep etti. Taksi şoförü Özişseven, yanında bulunan yaklaşık 1500-2000 lirayı şüpheliye vererek olay yerinden uzaklaştı.

Olay Anı ve Kamera Kayıtları

Şoför, olayın ardından Gümüşpala Polis Merkezi'ne giderek şikayette bulundu. Araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin boğazını sıktığı taksi şoförüne, "Paraları çıkar, kıpırdama. Silahımı çıkarttırma, çocuğum için yapıyorum. Sana zarar vermeyeceğim." dediği duyuluyor. Özişseven ise "Yemin ediyorum vereceğim. Allah belamı versin başka yok. Yemin ederim, işe yeni çıktım." diyerek karşılık verdi.

Polis Araştırmaları Sürdürüyor

Şüpheli parayı aldıktan sonra araçtan inerken, şoförün panikle olay yerinden uzaklaştığı ve telefonla yakınlarını arayarak durumu aktardığı görülüyor. Olayın ardından polis, şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı.

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