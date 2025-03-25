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İzmir'de taksiciyi gasbeden şahıs otel odasında yakalandı

İzmir'de müşteri kılığında bindiği takside sürücünün boynuna sarılıp gasbeden saldırgan, kendisine yardım ettiği belirlenen eşiyle birlikte bir otel odasında polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramada gasbedilen paraların yanı sıra uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2025 16:26, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 16:28
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İzmir'de taksiciyi gasbeden şahıs otel odasında yakalandı

Önceki gün akşam saatlerinde yaşanan olayda, kimliği T.Ç. olarak belirlenen bir kişi, Konak ilçesi Eşrefpaşa semtinde durdurduğu Tayfun Özişçiler (55) idaresindeki 35 T 7898 plakalı taksiye binip arka koltuğa geçti. Bayraklı'ya gitmek istediğini söyleyen şüpheli ardından şoför koltuğunun arkasına yanaştı. Soğukkuyu civarlarında şüpheli yanında getirdiği silahı şoförün başına dayayarak tüm paralarını istedi. Özişçiler, tüm hasılatını şüpheliye teslim ederken, saldırgan diğer paraları da istedi ve şoförün yanına gelmek için araçtan indi. Şüpheli, araçtan indiği esnada otomobilin kapısını kilitleyen Özişçiler, o anda hızla kaçtı. Tayfun Özişçiler, kamera görüntüleriyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Yaşanan korku dolu anlar ise taksinin kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde saldırganın araca bindiği, daha sonra şoförün arka kısmına geçtiği, sürücünün başına tabancayı dayayarak paralarını aldığı ve yanına gelmek için araçtan indiğinde sürücünün hızla kaçtığı anlar yer aldı. Öte yandan, saldırganın 'çocuğum için yapıyorum' diyerek gasp olayını gerçekleştirdiği ve taksi sürücüsünün korkuyla 'yeni başladım işe bu kadar param var' diyerek paralarını vermesi de görüntülere yansıdı.

Kimliği belirlendi, otel odasında yakalandı

Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği, Suç Araştırma Merkezi (SAM) Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarını mercek altına aldı. Yapılan detaylı incelemede olayı T.Ç. (29) adlı bir kişinin gerçekleştirdiği, eşi İ.G.Ç.'nin (25) ise kendisine yardım ettiği belirlendi. Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, bir otel odasında oldukları belirlenen 2 şüpheli de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Gasbedilen para ve uyuşturucu ele geçirildi

Otel odasında yapılan aramada, taksiciden gasbedilen 2 bin lira nakit para ile bir miktarı kullanılmış, bir miktarı kullanıma hazır halde bulunan uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şüpheliler, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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