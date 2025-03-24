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CHP Olağanüstü Kurultay Kararına Mahkemeden İptal Talebi

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve delegeler, CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için mahkemeye başvurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2025 15:14, Son Güncelleme : 24 Mart 2025 15:15
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CHP Olağanüstü Kurultay Kararına Mahkemeden İptal Talebi

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve kurultay delegeleri Levent Çelik ve Hatip Karaaslan, CHP'nin olağanüstü kurultay kararının iptali için mahkemeye başvurdu. Savaş ve delegelerin avukatı Onur Yusuf Üregen, Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne verdiği dilekçede, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 6 Nisan 2025 Pazar saat 10.00'da Ankara Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılmak üzere 21. Olağanüstü Kurultay çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

Olağanüstü Kurultay Çağrısına İtirazlar

Dilekçede, söz konusu olağanüstü kurultay çağrısının, 38. Olağan Kurultay sonucunda oluşan mevcut genel merkez yönetimi tarafından yapıldığı belirtildi. Bu çağrının usul ve esas hatalarıyla malul olduğu, bu nedenle kurultayın sonuçları ve parti organlarının hukuken yok hükmünde bulunduğu savunuldu.

Yargı Süreci Devam Ediyor

Olağan kurultayın iptaline ilişkin olarak Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesi ve diğer delegelerin açmış oldukları kurultay iptal davaları ile yargı sürecinin devam ettiği aktarılan dilekçede, 38. Olağan Kurultay sürecinde gerçekleştirilen bazı işlemler ve uygulamalara ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ceza soruşturmasının da devam ettiği kaydedildi.

Kurultayın Hukuki Durumu

Dilekçede, şu ifadeler yer aldı: "Bu soruşturma, kurultayın sadece hukuki değil, aynı zamanda ceza hukuku bakımından da sakatlandığını göstermektedir. Tüm bu nedenlerle mevcut Genel Merkez yönetimi yetkisizdir ve yaptığı kurultay çağrısı mutlak butlanla sakattır. Bu çağrı, parti tüzüğüne, siyasi partiler mevzuatına ve hukukun genel ilkelerine aykırı olup tam kanunsuzdur ve yok hükmündedir."Bu itibarla 6 Nisan 2025 tarihinde yapılması planlanan 21. Olağanüstü Kurultay'ın yok hükmünde sayılması halinde yetkisiz organlarca geçersiz bir karar doğrultusunda kanunsuz olarak yapılmaya çalışıldığı dikkate alınarak, kurultayın iptaline ve seçim sürecine ilişkin işlemlerin durdurulmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

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