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İlber Ortaylı: Seçimle Gelen Seçimle Gitmeli

Tarihçi İlber Ortaylı, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası tarihi dersler vererek seçimle gelenin seçimle gitmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Mart 2025 14:00, Son Güncelleme : 24 Mart 2025 15:36
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İlber Ortaylı: Seçimle Gelen Seçimle Gitmeli

Ünlü tarihçi İlber Ortaylı, son dönemde gündemde olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İmamoğlu'nun tutuklanması, toplumda büyük yankı uyandırırken, sosyal medyada da geniş bir tepki aldı. Prof. Dr. İlber Ortaylı, bu duruma dikkat çeken bir açıklama yaparak, "Bugün yok ettiğinizi sandığınız, yarın başa geçebilir." ifadesini kullandı.Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasına ilişkin görüşlerini dile getirdi. Ortaylı, tarihi günler yaşandığını ve seçimle gelenin seçimle gitmesi gerektiğini vurguladı.

İlber Ortaylı'nın Sosyal Medya Mesajı

Ortaylı, Instagram hesabından şu mesajı paylaştı:

  • Bundan 45 yıl önce darbe zamanı tutuklanan tüm siyasi isimler daha sonra yeniden iktidara geldi.
  • Demirel, Ecevit, Baykal. Halkımız sandığa ve seçilmişe saygı gösterilmediğinde bunu hiçbir zaman unutmadı; ilk fırsatta cevabını sandıkta verdi.

Yıllar geçiyor, yöntemler değişmiyor. Yine tarihi günler yaşıyoruz. Halk sandıkta kullandığı oyu, seçtiği yöneticiyi takip ediyor ve mesajını çok net veriyor: Seçimle gelen seçimle gitmeli.

Çocuklarımızın ve Gençlerimizin Geleceği Söz Konusudur

Bugün ise toplum gergin, gençler huzursuz ve gelecekten endişeli. Artan siyasi kutuplaşma ve belirsizlik ortamı, gençlerin zihinlerinde "Ne olacağım?" sorusunu giderek daha baskın hale getiriyor.Ülkenin siyasi hayatı, belediyelerden merkezi yönetime kadar birkaç vilayete sıkışmış durumda. Bölgecilik, her ne kadar yasalara uygun görünse de, tasvip edilemeyecek ölçüde yerel partizan eğilimlere ve güçlü bir nepotizme dayanıyor.Peki ya diğer şehirlerde yaşayan, yıllarca eğitim gören, yabancı dil öğrenen, kendini yetiştiren gençler ne olacak? Bu çocukların emeği, umudu, hakkı ne olacak?Gençlerin geleceği güvence altına alınmalı; bürokrasi ve adalet sistemi yeniden halkın güvenini kazanmalıdır. Bunun için illa büyük krizler yaşanmasını beklemek gerekmez. Gerekli düzenlemeler ve reformlar derhal hayata geçirilmelidir.Bu konu bir siyasi partinin, iktidarın ya da muhalefetin meselesi değil; doğrudan doğruya bir ulusal meseledir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği söz konusudur. Ve bu mesele, hepimizin ortak sorumluluğudur.

Prof.Dr. İlber Ortaylı'nın konuya ilişkin paylaşımı şöyle:

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