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Ailesinin vermediği genç kızı, güpegündüz kaçırdılar

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iddiaya göre genç kız, kendisini isteyen kişi ile yengesi ve ağabeyi tarafından sokak ortasında kaçırıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2025 15:38, Son Güncelleme : 24 Mart 2025 15:38
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Ailesinin vermediği genç kızı, güpegündüz kaçırdılar

Olay, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi Bahar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; V.A. hemşehrisi olan S.T.'yi ailesine istetti. Yapılan istemede kızın ailesi bu evliliğe izin vermedi. Sonrasında V.A. ağabeyi ve yengesiyle birlikte kızı kaçırmaya karar verdi.

Yenge durdurdu, ağabey arabaya bindirdi

Aradan bir süre geçtikten sonra S.T.'nin cadde üzerinde yürüdüğü esnada, V.A.'nın yengesi tarafından durduruldu. Yenge bir süre S.T.'yi lafa tutarken o sırada V.A. hafif ticari araçla bölgeye yanaştı. O sırada arkada bekleyen ağabey, S.T.'yi kucaklayarak zorla arabaya bindirdi. Ardından alandan hızla uzaklaşırken, kaçırılma anı da saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Şikayetçi oldu

Kızları S.T.'nin kaçırıldığını öğrenen aile durumu Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine jandarma ekipleri inceleme başlatırken, yenge S.A. gözaltına yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, firar olan ağabey ve genç ile kaçırılan kızın bulunması için çalışmalar sürüyor.

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