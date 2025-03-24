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Aslında hiç yaşamadı! 70 yıldır kimliksiz yaşıyor

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 70 yıldır kimliksiz yaşayan Fatma Akyüz, hastaneye götürülünce durum ortaya çıktı. Eşi ve muhtar yardım istiyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2025 15:45, Son Güncelleme : 24 Mart 2025 15:47
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Aslında hiç yaşamadı! 70 yıldır kimliksiz yaşıyor

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, hastalandığı için hastaneye götürülen yaşlı bir kadının, tam 70 yıldır kimliksiz yaşadığı ortaya çıktı. Aligör Mahallesi'nde ikamet eden 70 yaşındaki Fatma Akyüz, rahatsızlanması üzerine komşuları tarafından hastaneye götürüldü. Ancak hastane giriş kaydı sırasında, kimliğinin olmadığını fark eden komşular, eşi Faruk Akyüz ile irtibata geçti. Faruk Akyüz, "Kimliği hiç olmadı" dediğinde, Mahalle Muhtarı Mehmet Salih Alakuş'a haber verildi.

Mahalle muhtarının şaşkınlığı

Mahalle muhtarı, kadının evine giderek 70 yıl boyunca kimliksiz yaşadığını öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadı. Resmi olarak bekar görünen 75 yaşındaki Faruk Akyüz ve kimliksiz yaşayan eşi Fatma Akyüz'ün dört çocuğu olduğu ve bu çocukların nüfusta başkalarının üzerine kayıtlı olduğu ortaya çıktı. Faruk Akyüz, eşini nüfusa kaydettirmek istiyor ve yetkililerden yardım bekliyor.

"Kimliğinin olmadığını bilmiyorduk"

Mahalle Muhtarı Mehmet Salih Alakuş, "Biz şu ana kadar bu vatandaşın kimliğinin var olup olmadığını bilmiyorduk. Hastalandıktan sonra vatandaşın kimliğinin olmadığını öğrendik. Biz kimliğini çıkarmak için ilk önce nüfus dairesine gittik ama ne yazık ki nüfus dairesi müdürü bize 'bu vatandaşın bir ağabeyi ya da bir ablası gelsin müracaat etsin' dedi. Yani resmiyette şu an bu şekilde yürüdüğü için müdürün de elinden bir şey gelmiyor. Mahkeme açmayı düşündük. Mahkeme açtığımız zaman sürecin ne kadar uzayacağını bilmediğimiz için bizim şu anda elimiz kolumuz bağlı. Vatandaşımız mağdur. Biz vatandaşa Aligör mahalle sakinleri olarak yardım ediyoruz. Şimdi ne yapacağımızı bilmiyoruz, devletin bu sorunu çözmesini istiyoruz. Kimliği yok ama şahıs var. Biz şuan için sadece nüfus müdürlüğüne başvurduk, kaymakamlık ve valiliğe hiçbir başvurumuz olmadı çünkü vatandaşın kimliğinin olmadığını yeni öğrendik. Birkaç gün sonra kaymakam ile randevumuz var. Kendisine durumu arz edeceğiz. Ailenin 4 tane çocuğu var. Çocuklarının hiçbiri vatandaşa bakamıyor çünkü hepsi tarım işçisi olduğu için buraya gelemiyorlar. Hanımının da altı tane ağabeyi var, onlar da tarım işçisi. Tarım işçisi olmaları bir yana okuma yazmaları dahi yok. Nasıl bir yol izleyeceklerini de bilmiyorlar. Şimdiye kadar yol gösteren de olmamış. Çocukları amcalarının üzerine kayıtlı. Dayımız da nüfusta bekar görünüyor. Biz kaymakama Aligör'deki mağdur vatandaşı söylediğimiz zaman elini uzatıyor ama şu anki vatandaşın kimliği olmadığı için bizim kaymakama böyle bir insanın olduğunu ispatlamamız lazım" dedi.

"Kimsemiz yok"

Eşine kimlik çıkartılmasını isteyen Faruk Akyüz, "Ben evlendim, bizim hanımın nüfusu yok, 70 yaşında. Biz devletten kimlik istiyoruz. Bizim hanımın kimliği olursa devlet hastanesine götürürüz. Perişan olduk. 4 çocuğum var, onların da nüfusunu kardeşimin üstüne çıkardılar. Ben 75 yaşındayım benim hanımın 6 kardeşi var, onlar da çıkartmadı. Devlet benim hanımın nüfusunu çıkarırsa çok iyi olur. Doktora gidemiyoruz, şimdi nüfus cüzdanı olursa çok iyi olur. Eşime ben hizmet ediyorum. Kaldırıyorum, yemek yapıp ona veriyorum. Ben de kimsesizim çünkü ne kardeşim var ağabeyim, hepsi öldü" diye konuştu.

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