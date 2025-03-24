Gazze'de İsrail Saldırıları: Çoğu Kadın ve Çocuk 32 Ölü

İsrail ordusu, sabahın erken saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında en az 32 Filistinli'nin hayatını kaybetmesine ve birçok kişinin yaralanmasına neden oldu. Sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlenen hava saldırılarında çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 32 Filistinli yaşamını yitirdi.

Han Yunus'ta Ebu Hatır Ailesine Saldırı

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli Ebu Hatır ailesine ait evin hedef alınması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, kentin merkezinde yerinden edilenlerin kaldığı çadırlara düzenlenen bombardımanda Ebu Semra ailesinden en az 6 kişi öldü ve birçok kişi yaralandı.

Diğer Saldırılar





Han Yunus'ta bir oto tamir atölyesi ile El-Attar bölgesine düzenlenen saldırıda 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan çadırlara düzenlenen saldırılarda 9 kişi öldü, pek çok kişi yaralandı.

Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlenen yoğun saldırılarda 4 Filistinli öldü ve birkaç kişi yaralandı.

El-Miğraka bölgesine düzenlenen İsrail saldırısında 4 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başlamıştı. Bu saldırılar, bölgedeki insani durumu daha da kötüleştirdi ve uluslararası toplumun dikkatini çekti.