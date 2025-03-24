İslam düşmanı İsrailli Ekrem İmamoğlu gösterilerinde!

YÖKAK 31 Üniversiteye Kurumsal Akreditasyon Verdi
YÖKAK 31 Üniversiteye Kurumsal Akreditasyon Verdi
Erdoğan: AB ile ilişkilerini ilerletmeye hazırız
Erdoğan: AB ile ilişkilerini ilerletmeye hazırız
Saraçhane'de İzinsiz Gösteride 216 Kişi Gözaltına Alındı
Saraçhane'de İzinsiz Gösteride 216 Kişi Gözaltına Alındı
İBB'ye Yönelik Terör Soruşturmasında Yeni Gelişme
İBB'ye Yönelik Terör Soruşturmasında Yeni Gelişme
'Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne Girdi' İddiasına Açıklama
'Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne Girdi' İddiasına Açıklama
DMM ve Ankara BB'den 'konser soruşturması' açıklaması
DMM ve Ankara BB'den 'konser soruşturması' açıklaması
Akaryakıt Fiyatları Yükseliyor: Benzine Zam Geldi
Akaryakıt Fiyatları Yükseliyor: Benzine Zam Geldi
İçişleri Bakanı'ndan Polis memurlarına tebrik
İçişleri Bakanı'ndan Polis memurlarına tebrik
Bakan Yerlikaya: Gösterilerde 123 Polis Yaralandı
Bakan Yerlikaya: Gösterilerde 123 Polis Yaralandı
İkinci El Araç İlan Sürelerinde Dikkat Çeken Değişiklikler
İkinci El Araç İlan Sürelerinde Dikkat Çeken Değişiklikler
Şişli kayyumu göreve başladı. İlk fotoğraf paylaşıldı
Şişli kayyumu göreve başladı. İlk fotoğraf paylaşıldı
Kariyer Büro Sendikası'ndan Tepki: Düzenleme Çalışma Barışını Bozacak
Kariyer Büro Sendikası'ndan Tepki: Düzenleme Çalışma Barışını Bozacak
Ders Kitaplarına 2025'te Yeni Haritalar Eklenecek
Ders Kitaplarına 2025'te Yeni Haritalar Eklenecek
Euro Kuru Yükseldi, Otomobil Fiyatlarına Ara Zam Geldi
Euro Kuru Yükseldi, Otomobil Fiyatlarına Ara Zam Geldi
Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak?
Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak?
Bayram ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlıyor
Bayram ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlıyor
Kredi Hacmi Artıyor: 100 Bin TL İhtiyaç Kredisi Ödeme Detayları
Kredi Hacmi Artıyor: 100 Bin TL İhtiyaç Kredisi Ödeme Detayları
Meteoroloji'den Çığ ve Don Uyarısı: Detaylar
Meteoroloji'den Çığ ve Don Uyarısı: Detaylar
Ankara'da İzinsiz Gösteriler: 5 Polis Yaralandı
Ankara'da İzinsiz Gösteriler: 5 Polis Yaralandı
Vali Gül: Kamu Düzenini Bozanlara Müsamaha Yok
Vali Gül: Kamu Düzenini Bozanlara Müsamaha Yok
Borsa'da açığa satış yasaklandı
Borsa'da açığa satış yasaklandı
Ebubekir Şahin: 'Uyarılarımız sansür değil'
Ebubekir Şahin: 'Uyarılarımız sansür değil'
İBB protestolarında plastik mermi kullanıldı mı?
İBB protestolarında plastik mermi kullanıldı mı?
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
'Her türlü aracı etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edeceğiz'
'Her türlü aracı etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edeceğiz'
İçişleri Bakanlığı: Ekrem İmamoğlu görevinden uzaklaştırılmıştır
İçişleri Bakanlığı: Ekrem İmamoğlu görevinden uzaklaştırılmıştır
İmamoğlu'nun tutukluluğunda belediyeyi kim yönetecek?
İmamoğlu'nun tutukluluğunda belediyeyi kim yönetecek?
İBB'ye yönelik 'terör' soruşturmasında hakimlik kararına ulaşıldı
İBB'ye yönelik 'terör' soruşturmasında hakimlik kararına ulaşıldı
Tunç: Yargı süreci hukuk çerçevesinde ilerliyor
Tunç: Yargı süreci hukuk çerçevesinde ilerliyor
Başsavcılıktan tutuklanan başkanlarla ilgili Valiliğe bilgilendirme yazısı
Başsavcılıktan tutuklanan başkanlarla ilgili Valiliğe bilgilendirme yazısı
Ana sayfaHaberler Siyasi

İslam düşmanı İsrailli Ekrem İmamoğlu gösterilerinde!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınması sonrası İBB önünde provokatif yayın yaparak algı oluşturmaya çalışan İsrailli Michael Anthony Ganoe, gözaltına alındı. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından bir gün sonra Türkiye'ye gelen Ganoe'nin İsrail'in Gazze'ye yaptığı soykırımı sonuna kadar desteklediği ve İsrailli askerlere İslam'a karşı savaşmaları "Kuran yalan, Allah yok" dediği ortaya çıktı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Mart 2025 16:23, Son Güncelleme : 24 Mart 2025 16:23
Yazdır
İslam düşmanı İsrailli Ekrem İmamoğlu gösterilerinde!

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından, İsrailli Michael Anthony Ganoe, İBB önünde provokatif yayın yaparak algı oluşturmaya çalıştı. Bu olayın hemen ardından gözaltına alınan Ganoe'nin, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımını desteklediği ve İsrailli askerlere "Kuran yalan, Allah yok" diyerek İslam'a karşı savaşmaları gerektiğini söylediği ortaya çıktı.

İmamoğlu ve Diğer Şüpheliler Cezaevine Gönderildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 51 şüpheli cezaevine gönderildi. Bu olaylar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla Saraçhane'de gösterilerin başlamasına sebep oldu.

Protestolar ve Çıkan Olaylar

Özgür Özel'in sokak çağrısı sonrasında, marjinal grupların başlattığı olaylarda 123 polis yaralandı. Yasa dışı eylemler sırasında 1133 kişi gözaltına alındı ve bunlar arasında 12 farklı terör örgütüyle bağlantılı şahıslar da tespit edildi. Ayrıca, gözaltına alınanlar arasında uyuşturucu, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan adli işlem görmüş kişiler de bulunuyordu.

Provokatör, İslam Düşmanı İsrailli Ganoe'nin Faaliyetleri

Saraçhane'deki gösterilere katılan Michael Anthony Ganoe, yaptığı provokatif yayınlarla dikkat çekti. İstanbul'a geldikten bir gün sonra yaptığı yayında, "Dinleyin, WhatsApp grubundaki herkes! Facebook'a gidip yayımladığım bu videoyu paylaşmanızı istiyorum." ifadelerini kullanarak destek çağrısında bulundu.

Provokatif Haberlere İmza Atıyor

Ganoe'nin, www.insighttoisraelbeyond.org uzantılı internet sitesinde freelance gazeteci olarak çalıştığı ve çeşitli ülkelerde provokatif haberlere imza attığı ortaya çıktı. Aynı zamanda Insight to Israel Chocolates for Heroes adlı örgütün kurucusu olarak da faaliyetlerini sürdürüyor.

Michael Anthony Ganoe'nin İslam Karşıtı Faaliyetleri

13 yıldır İsrail'de yaşayan ve kendisini Evanjelik Hristiyan olarak tanımlayan Ganoe, İsrailli askerleri desteklemek amacıyla program başlattı ve bu çerçevede yaklaşık 50 bin askere bağış topladığı belirlendi. İsrail'de yayın yapan Times Of Israel haber sitesine göre, Ganoe İsrailli askerlere 'Kuran yalan, Allah yok' dediği belirtildi.

"Halkı Kin ve Düşmanlığa Alanen Tahrik Etme" Suçlaması

23 Mart akşamı ABD İstanbul Başkonsolosluğu'ndan çıkış yaparken gözaltına alınan Ganoe, Vatan Emniyet Müdürlüğü'ndeki Göçmen Şube tarafından ifadesi alındıktan sonra "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alanen Tahrik Etme" suçundan işlem gördü ve sınır dışı edilmek üzere işlemler başlatıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber