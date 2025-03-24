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TFF'den Açıklama: Süper Lig Maçları Ertelenmeyecek

TFF, kamuoyunda çıkan Süper Lig maçlarının erteleneceği iddialarını yalanladı. Maçlar planlandığı tarihlerde oynanacak.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2025 16:31, Son Güncelleme : 24 Mart 2025 16:33
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TFF'den Açıklama: Süper Lig Maçları Ertelenmeyecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig maçlarının ertelenmesi konusunda çıkan iddialara resmi bir açıklama yaptı.

TFF'den Resmi Açıklama Geldi

TFF, bu haftaki maçların planlandığı gibi gerçekleştirileceğini belirterek, herhangi bir erteleme olmayacağını duyurdu. Kamuoyunda yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan federasyon, maçların daha önce belirlenen tarihlerde oynanacağını bildirdi.

"Trendyol Süper Lig maçlarının bir hafta erteleneceğine dair kamuoyunda yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Karşılaşmalar, daha önce planlandığı tarihlerde oynanacaktır."

Bu açıklama, futbolseverlerin kafasındaki soru işaretlerini gidermiş oldu. Böylece Süper Lig maçları planlandığı gibi heyecanla takip edilmeye devam edecek.

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