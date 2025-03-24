İBB'ye Yönelik Terör Soruşturmasında Yeni Gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında, firari şüpheliler Ebru Özdemir, Azad Barış ve Hunav Altun hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturma, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek suçlamasıyla devam ediyor. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, firari şüpheliler Ebru Özdemir, Azad Barış ve Hunav Altun için yakalama kararı çıkardı.

Soruşturmanın Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bazı yetkilileri hakkında ciddi suçlamalarla soruşturma başlattı. Bu kapsamda, PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek suçlamasıyla bir dizi tutuklama ve arama kararı alındı.

Firari Şüpheliler ve Yakalama Kararları

Soruşturma sürecinde, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, Azad Barış ve Hunav Altun'un firari şüpheli olarak belirlendiği ve bu kişiler hakkında yakalama kararı çıkarıldığı duyuruldu. Bu gelişmeler, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve soruşturmanın seyrini merakla izleyen vatandaşların ilgisini çekti.