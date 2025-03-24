Ramazan'da 125 Bin Gıda İşletmesi Denetlendi

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi tüketimin artması beklenen tatlı, şekerleme ve unlu mamul üreten iş yerleri ile satış noktalarına yönelik denetimlerde bulundu. Bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı yaklaşırken vatandaşların güvenli gıdaya ulaşması için denetimlerini artırdı. Ekipler, ülke genelinde başlatılan denetimler kapsamında bayramda vatandaşlar tarafından tüketiminin artması beklenen tatlı, şekerleme ve unlu mamuller gibi ürünlerin üretim yerleri ile satış noktalarında kontroller gerçekleştiriyor. İstanbul'da söz konusu ürünlerin üretim yerleri ve satış noktalarında yapılan kontroller kapsamında, ekipler tarafından ürünlerden numuneler alınırken hijyen kurallarına aykırılık olup olmadığı incelendi. Ayrıca ürünlerin muhafaza koşulları, etiket bilgileri (işletme kayıt numarası, üretici adı ve adresi ile içerik bilgileri ve benzeri), son tüketim tarihi veya tavsiye edilen tüketim tarihi gibi gıda güvenilirliğine yönelik gereklilikler sorgulandı.

Denetimler ve İncelemeler

Denetimler kapsamında sadece ürün satış yerlerinde değil, aynı zamanda tatlı ve çikolata üreten bir fabrikada da incelemelerde bulunuldu. İncelemede işletme yetkililerinden üretim sürecine ilişkin bilgi alındı. "Tarladan çatala gıda güvenliği" bilinciyle halk sağlığının korunması ve sürdürülebilir gıda güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin Eyüpsultan ve Esenyurt ilçelerindeki kısmına Tarım ve Orman Bakanlığı Risk Değerlendirme Daire Başkanı Mehmet Ali Ünverdi, Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Daire Başkanı Mehmet Menderis ile İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar eşlik etti.

Ramazan Ayında Yoğun Denetimler

"Ramazan ayında 125 bin gıda işletmesi denetlendi" Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Daire Başkanı Mehmet Menderis, Eyüpsultan'daki denetimlerin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tarladan sofraya gıdanın her adımını kontrol altında tutmak ve tüketicilerin güvenilir gıdaya ulaşması için çalıştıklarını söyledi. Ülke genelinde 81 ilde uzman ve denetçi ekiplerle gıda üretimi, satışı ve toplu tüketimi yapılan yerlerde denetimlerini hız kesmeden sürdürdüklerini dile getiren Menderis, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu kapsamda 2025 yılı içerisinde 1 Ocak'tan bugüne kadar 256 bin denetim gerçekleştirdik, 5 bin 500 işletmeye 500 milyon lira idari para cezası uyguladık. Ramazanda denetimlerimiz hız kesmeden devam ediyor. Gıda satışı, üretimi ve toplu tüketimi yapılan yerlerde değişen tüketim alışkanlıklarıyla birlikte bazı sektörlerdeki denetimlerimizi artırdık. Ramazanın başlamasından bugüne kadar 125 bin gıda işletmesini denetledik. Bunların sonucunda uygunsuzluk tespit ettiğimiz 2 bin 300 işletmeye idari para cezası uyguladık.





Tüketici Bilincinin Artırılması

"Tüketicilerimizin Alo Gıda 174 Hattı'nı etkin şekilde kullanmasını istiyoruz" Mehmet Menderis, denetimlerde öncelikli olarak işletmelerin kayıt belgelerinin olup olmadığına, ürünlerin son tüketim tarihlerinin geçip geçmediğine, işletmelerin ve personelin hijyen koşullarının uygunluğuna baktıklarını anlattı. Menderis, "Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle özellikle tüketimin artacağı düşünülen çikolata, şekerli mamuller ve tatlı satış yerleri ile üretim yerlerinde denetimlerimizi yoğunlaştırdık." ifadesini kullandı. En iyi denetçinin tüketicinin kendisi olduğunu belirten Menderis, "Bu kapsamda tüketicilerimizin Bakanlığımız ile işbirliği içerisinde Alo Gıda 174 Hattı'nı etkin ve verimli şekilde kullanmasını temenni ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul'daki Yoğun Denetimler

"İstanbul'da yılbaşından beri 53 binin üzerinde gıda denetimi yapıldı" İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar da kentte 133 bin 500'den fazla gıda işletmesinin bulunduğunu belirterek, bu işletmelerde denetimlerini yoğun olarak gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu kapsamda İstanbul'da 1 Ocak'tan bugüne kadar 53 binin üzerinde gıda denetimi gerçekleştirdiklerini dile getiren Parıldar, "2 bin 500'ün üzerinde gıda işletmesinden aldığımız numuneleri laboratuvarlarda analiz ettirip gıda mevzuatına uygun olup olmadığının kontrolünü yaptık. Bu işletmelerden 47'sine analiz sonuçları uygun olmadığı için idari ceza uyguladık." dedi.Parıldar, ramazan ayında un ve unlu mamuller, et ve et mamulleri, süt ve süt ürünleri ile şekerli mamuller üreten işletmelerin denetimine yoğunlaştıklarını kaydederek, üretimden sunuma kadar tüm alanlarda etiket bilgilerini, hijyen ve depolama şartlarını yerinde kontrol ettiklerini, uygunsuzluk durumunda gerekli işlemleri yerine getirdiklerini söyledi. Suat Parıldar, "İstanbul'da 1 Ocak'tan bugüne kadar 1200 uygunsuzluğa idari işlem uyguladık. İşlemleri yerine getiriyoruz aynı zamanda düzeltilecek eksikliklerin mevzuatın istediği noktaya getirilmesi için işletmelere süre tanıyoruz." diye konuştu. Bugün çikolata üretim tesisinde de incelemelerde bulunduklarını dile getiren Parıldar, şimdilik herhangi bir uygunsuzluğun tespit edilmediğini, denetimlerin süreceğini sözlerine ekledi.