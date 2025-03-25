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YÖK, not dönüşüm işlemlerine dair uyarı yaptı

Yükseköğretim Kurulu, öğretim elemanı başvuruları ve lisansüstü öğrenci alımlarında kullanılan not dönüşümlerinde YÖK tarafından belirlenen listenin kullanılması gerektiğine karar verdi!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Mart 2025 00:10, Son Güncelleme : 24 Mart 2025 18:19
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YÖK, not dönüşüm işlemlerine dair uyarı yaptı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi başvuruları ile yüksek lisans ve doktora öğrenci alımlarında YÖK tarafından belirlenen 4 ve 5'lik not dönüşümlerinin kullanılması gerektiği konusunu üniversitelere bir kez daha hatırlattı.

Uygulamada birliğin ve öğrenciler arasında eşitliğin sağlanması, not dönüşümü nedeniyle öğrencilerinizin hak mağduriyetine uğramamaları amacıyla konunun yükseköğretim kurumlarına hatırlatılmasında yarar görüldüğü ifade edilmiştir.

Not dönüşüm tablolarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.

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