YÖK, not dönüşüm işlemlerine dair uyarı yaptı
Yükseköğretim Kurulu, öğretim elemanı başvuruları ve lisansüstü öğrenci alımlarında kullanılan not dönüşümlerinde YÖK tarafından belirlenen listenin kullanılması gerektiğine karar verdi!
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 25 Mart 2025 00:10, Son Güncelleme : 24 Mart 2025 18:19
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi başvuruları
ile yüksek lisans ve doktora öğrenci alımlarında YÖK tarafından belirlenen 4
ve 5'lik not dönüşümlerinin kullanılması gerektiği konusunu üniversitelere bir
kez daha hatırlattı.
Uygulamada birliğin ve öğrenciler arasında eşitliğin sağlanması, not dönüşümü
nedeniyle öğrencilerinizin hak mağduriyetine uğramamaları amacıyla konunun yükseköğretim
kurumlarına hatırlatılmasında yarar görüldüğü ifade edilmiştir.
Not dönüşüm tablolarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.