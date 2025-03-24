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YÖKAK 31 Üniversiteye Kurumsal Akreditasyon Verdi

YÖKAK, Türkiye'deki üniversitelerin kalite güvencesini artırmak için 31 üniversiteye kurumsal akreditasyon verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2025 17:57, Son Güncelleme : 24 Mart 2025 17:58
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YÖKAK 31 Üniversiteye Kurumsal Akreditasyon Verdi

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), yükseköğretim kurumlarındaki kaliteyi artırmak, kalite güvencesi alanında sürdürülebilirliği sağlamak ve uluslararası rekabet gücünü yükseltmek amacıyla Kurumsal Akreditasyon Programı'nı uygulamaktadır. Bu kapsamda 31 üniversiteye kurumsal akreditasyon verilmiştir. YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, YÖKAK'ın Mart ayı kurul toplantısında alınan kararla değerlendirmeye alınan üniversitelerin Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında akredite edildiği belirtilmiştir.

YÖKAK Başkanı'nın Değerlendirmeleri

Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Türkiye'deki üniversitelerin kalite güvencesi sistemlerinin daha kapsayıcı, paydaş odaklı ve yenilikçi bir yaklaşımla geliştirilmesi için çaba gösterdiklerini vurguladı. Kocabıçak, 2024 yılı için 35 yükseköğretim kurumunun Kurumsal Akreditasyon Programı kapsamında değerlendirildiğini ve programın YÖKAK tarafından belirlenen ölçütlerle gerçekleştirildiğini kaydetti.

Kurumsal Akreditasyona Sahip Üniversitelerin Avantajları

Kocabıçak, bu ölçütleri yeterli düzeyde karşılayan 4 yükseköğretim kurumuna 5 yıl süreyle tam akreditasyon, kısmi düzeyde karşılayan 27 yükseköğretim kurumuna 2 yıl süreyle koşullu akreditasyon verildiğini belirtti. Ayrıca, 4 yükseköğretim kurumuna ise akreditasyonun reddi kararı verildiğini aktardı. Kurumsal akreditasyona sahip üniversiteler, eğitim kalitesinin güvence altına alınması, diplomaların uluslararası alanda tanınırlığı, nitelikli akademisyen ve öğrencilerin çekilmesi gibi birçok avantaja sahiptir.

Akredite Edilen Üniversiteler


  • İstanbul Gelişim Üniversitesi
  • Kocaeli Üniversitesi
  • MEF Üniversitesi
  • Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Bu üniversiteler 5 yıl süreyle tam akreditasyon almıştır. Diğer yandan, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi gibi üniversiteler ise 2 yıl süreyle koşullu akreditasyon almıştır.

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