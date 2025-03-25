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Trump yönetimine ilk ziyaret: Bakan Fidan ABD'ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trump yönetimi döneminde ABD'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştiriyor. Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer yetkililerle görüşecek. Türkiye-ABD ilişkilerinde atılabilecek stratejik adımlar ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek devlet başkanı düzeyindeki ziyaret hazırlıkları ele alınacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Mart 2025 09:52, Son Güncelleme : 25 Mart 2025 09:52
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Trump yönetimine ilk ziyaret: Bakan Fidan ABD'ye gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trump yönetimi döneminde ilk kez ABD'ye resmi ziyarette bulunacak.

Bakan Fidan, Washington'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer yetkililerle görüşecek.

Fidan'ın gündeminde, savunma sanayiinde tedarik süreçlerinin önündeki engellerin kaldırılması olacak. Hakan Fidan'ın, CAATSA yaptırımlarının kaldırılması için çalışmalara başlanması gerektiğini vurgulaması bekleniyor. Bu kapsamda, Türkiye'nin F-35 programına dönüş sürecinin yeniden ele alınmasının önemi aktarılacak.

Terör örgütleriyle mücadelede iş birliği güçlendirilecek

Terörle mücadele konusu da gündemde olacak. Fidan, Türkiye'nin, Suriye'nin istikrarına ve bütünlüğüne yönelik desteğini ifade edecek. SDG çatısı altındaki terör örgütü PKK/YPG unsurlarının tasfiyesi başta olmak üzere, FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğine değinecek. Terör örgütü DEAŞ'la mücadele ve kampların güvenli yönetimi konusunda eş güdüm gerektiğini ifade edecek. Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılmasında Türkiye ile ABD arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi gerektiği de görüşülecek.

Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin rolü

Fidan, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi yönündeki diplomatik çabalarını hatırlatacak. Ateşkes konusunda Türkiye'nin de katkı sağlamaya hazır olduğunun altını çizecek.

Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve insani yardımın bölgeye ulaşması için ABD'nin İsrail üzerindeki etkisini kullanmasının önemi vurgulanacak.

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