'Seni emekli olduğunda bulacağım' diyerek polisi tehdit eden zanlı yakalandı

İstanbul Saraçhane Eylemlerinde Tehditİstanbul Saraçhane'deki eylemler sırasında, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeline "Seni emekli olduğunda bulacağım. Seni ilk emekli maaşını almadan önce bulacağım" diyerek tehdit eden bir üniversite öğrencisi, bu sözlerini sosyal medya platformu X üzerinden paylaşmıştı. Bu olay sonrasında, İstihbarat Daire Başkanlığı koordinesinde başlatılan çalışmalar neticesinde, polis ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti. Yapılan titiz araştırmalar sonucunda, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde olduğu belirlenen A.K. adlı üniversite öğrencisi, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla yakalanarak gözaltına alındı.Bu tür olaylar, sosyal medya paylaşımlarının dikkatle yapılması gerektiğini bir kez daha göstermektedir. Özellikle tehdit içeren ifadeler, hukuki sonuçlara yol açabilmektedir.