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Bakanlık Listeyi Güncelledi! Ette Tek Tırnaklı Eti Skandalı

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehdit eden gıdaların listesini güncelledi. Listeye eklenen ürünler arasında tek tırnaklı etler dikkat çekiyor. Adana'da bir kasapta satılan kırmızı etlerde tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Mart 2025 18:55, Son Güncelleme : 24 Mart 2025 19:00
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Bakanlık Listeyi Güncelledi! Ette Tek Tırnaklı Eti Skandalı

Tarım ve Orman Bakanlığı, vatandaşların sağlığını tehlikeye atabilecek ürünlerin listesini paylaşmaya devam ediyor. Bakanlık, "Sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" listesini bugün itibarıyla yeniden güncelledi. Listeye eklenen yeni ürünler ise şok etkisi yarattı.

Tek Tırnaklı Eti Tespit Edildi!

Adana'da, "SERVET KASAP-FATMA KAYA" adlı firmanın sattığı kırmızı etlerde tek tırnaklı eti tespit edildi. Tek tırnaklı eti; at, eşek ve katır gibi hayvanların etlerini ifade ediyor.

Pastörize Tereyağında Natamisin Bulundu

Listeye eklenen diğer bir ürün olan pastörize tereyağında ise natamisin tespit edildi.

Taklit veya Tağşiş Listesi de Güncellendi

Bakanlık, bugün itibarıyla taklit veya tağşiş yapılan gıdalar listesini de güncelledi. Listeye 19 yeni ürün daha eklendi.

  • Siyah çayda gıda boyası
  • Sucukta deri dokusu ve kanatlı et
  • Piliç sucukta gıda boyası, deri dokusu ve kanatlı et
  • Zeytinyağlarında tohum yağları
  • Kaşar peynirinde bitkisel yağ

Güncel listeye siyah çaydan baharata, zeytinyağından kaşar peynire, sucuktan bitkisel karışım yağına kadar bazı markaların ürünleri eklendi. Yapılan denetimlerde siyah çayda gıda boyası tespit edilirken; sucukta deri dokusu ve kanatlı etine rastlandı. Ayrıca, piliç sucukta gıda boyasının yanı sıra deri dokusu ve kanatlı etine, bazı marka zeytinyağlarında tohum yağlarına, kaşar peynirinde ise bitkisel yağa rastlandı.

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