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İçtiği sigara ölümüne neden oldu

Nevşehir'de koah ve uyku apnesi rahatsızlığı olan genç, sigara içip geldikten sonra odasında ölü bulundu. Solunum cihazına bağlı olarak yatması gereken gencin yerde cihaza bağlanmadan yattığını gören ekipler durumu şüpheli olarak değerlendirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2025 19:15, Son Güncelleme : 24 Mart 2025 19:15
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İçtiği sigara ölümüne neden oldu

Olay, Herikli Mahallesi Kocamaz Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 38 yaşındaki Tolga Çapaçeken gece saatlerinde hava almak için evinden dışarı çıktı. Bir süre dışarıda kalan genç, daha sonra evine gelerek odasına girdi. Yakınları genci kontrol etmek için odasına girdiğinde yerde hareketsiz yatarken gördü.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Tolga Çapaçekin'in öldüğü tespit edildi.

Sağlık ekipleri gece saatlerinde solunum cihazına bağlı olarak yatması gereken koah ve uyku apnesi rahatsızlığı olan gencin yerde cihaza bağlanmadan yattığını görünce durumu şüpheli olarak değerlendirdi ve olayı polis ekiplerine ve adli hekime bildirdi.

Koah ve uyku apnesi hastalığı nedeniyle bir süre Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi gördükten sonra taburcu edilen Tolga Çapaçeken'in zaman zaman evden gizlice dışarı çıkıp sigara içtiği belirtildi. Çapaçeken'in ölmeden öncede dışarı çıkıp sigara içtikten sonra evine dönerek odasına girdiği, ancak rahatsızlığı nedeniyle kendisini oksijen cihazına bağlayamadan yere yığıldığı iddia edildi.

Tolga Çapaçeken sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımına sigara içerken çekildiği fotoğrafını koyarak "Kokuna sarılıp sarhoş olmak varken, sensizliğin hüznüne sığınıp berduş oldum ya. İşte o bana koyuyor" ifadelerini yazdığı öğrenildi.

Cumhuriyet savcısının ve olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Tolga Çapaçeken'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çapaçeken'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

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