80 milyonluk vurgun iddiasında zabıt katibine tahliye

Saraçhane'de İzinsiz Gösterilerde 284 Kişi Gözaltına Alındı
Saraçhane'de İzinsiz Gösterilerde 284 Kişi Gözaltına Alındı
Bakanlık Listeyi Güncelledi! Ette Tek Tırnaklı Eti Skandalı
Bakanlık Listeyi Güncelledi! Ette Tek Tırnaklı Eti Skandalı
İstanbul'da CHP ve Vali Gül Arasında Önemli Görüşme
İstanbul'da CHP ve Vali Gül Arasında Önemli Görüşme
Borsa Günü Yüzde 2,82 Artışla Tamamladı
Borsa Günü Yüzde 2,82 Artışla Tamamladı
Erdoğan: Milletin sinir uçlarıyla daha fazla oynamayın
Erdoğan: Milletin sinir uçlarıyla daha fazla oynamayın
İBB'ye Yönelik Terör Soruşturmasında Yeni Gelişme
İBB'ye Yönelik Terör Soruşturmasında Yeni Gelişme
'Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne Girdi' İddiasına Açıklama
'Göstericiler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne Girdi' İddiasına Açıklama
DMM ve Ankara BB'den 'konser soruşturması' açıklaması
DMM ve Ankara BB'den 'konser soruşturması' açıklaması
Akaryakıt Fiyatları Yükseliyor: Benzine Zam Geldi
Akaryakıt Fiyatları Yükseliyor: Benzine Zam Geldi
İçişleri Bakanı'ndan Polis memurlarına tebrik
İçişleri Bakanı'ndan Polis memurlarına tebrik
Bakan Yerlikaya: Gösterilerde 123 Polis Yaralandı
Bakan Yerlikaya: Gösterilerde 123 Polis Yaralandı
İkinci El Araç İlan Sürelerinde Dikkat Çeken Değişiklikler
İkinci El Araç İlan Sürelerinde Dikkat Çeken Değişiklikler
Şişli kayyumu göreve başladı. İlk fotoğraf paylaşıldı
Şişli kayyumu göreve başladı. İlk fotoğraf paylaşıldı
Kariyer Büro Sendikası'ndan Tepki: Düzenleme Çalışma Barışını Bozacak
Kariyer Büro Sendikası'ndan Tepki: Düzenleme Çalışma Barışını Bozacak
Ders Kitaplarına 2025'te Yeni Haritalar Eklenecek
Ders Kitaplarına 2025'te Yeni Haritalar Eklenecek
Euro Kuru Yükseldi, Otomobil Fiyatlarına Ara Zam Geldi
Euro Kuru Yükseldi, Otomobil Fiyatlarına Ara Zam Geldi
Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak?
Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak?
Bayram ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlıyor
Bayram ikramiyeleri bugün hesaplara yatırılmaya başlıyor
Kredi Hacmi Artıyor: 100 Bin TL İhtiyaç Kredisi Ödeme Detayları
Kredi Hacmi Artıyor: 100 Bin TL İhtiyaç Kredisi Ödeme Detayları
Meteoroloji'den Çığ ve Don Uyarısı: Detaylar
Meteoroloji'den Çığ ve Don Uyarısı: Detaylar
Vali Gül: Kamu Düzenini Bozanlara Müsamaha Yok
Vali Gül: Kamu Düzenini Bozanlara Müsamaha Yok
Borsa'da açığa satış yasaklandı
Borsa'da açığa satış yasaklandı
Ebubekir Şahin: 'Uyarılarımız sansür değil'
Ebubekir Şahin: 'Uyarılarımız sansür değil'
İBB protestolarında plastik mermi kullanıldı mı?
İBB protestolarında plastik mermi kullanıldı mı?
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatıldı
'Her türlü aracı etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edeceğiz'
'Her türlü aracı etkin bir şekilde ve kararlılıkla kullanılmaya devam edeceğiz'
İçişleri Bakanlığı: Ekrem İmamoğlu görevinden uzaklaştırılmıştır
İçişleri Bakanlığı: Ekrem İmamoğlu görevinden uzaklaştırılmıştır
İmamoğlu'nun tutukluluğunda belediyeyi kim yönetecek?
İmamoğlu'nun tutukluluğunda belediyeyi kim yönetecek?
İBB'ye yönelik 'terör' soruşturmasında hakimlik kararına ulaşıldı
İBB'ye yönelik 'terör' soruşturmasında hakimlik kararına ulaşıldı
Tunç: Yargı süreci hukuk çerçevesinde ilerliyor
Tunç: Yargı süreci hukuk çerçevesinde ilerliyor
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

80 milyonluk vurgun iddiasında zabıt katibine tahliye

Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir zabıt katibinin 80 milyon liralık vurgun iddiasıyla 154 yıla kadar hapis cezasıyla yargılandığı davada ara karar açıklandı. Zabıt katibi Süleyman Demirel'in tahliyesine karar verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2025 20:08, Son Güncelleme : 24 Mart 2025 20:08
Yazdır
80 milyonluk vurgun iddiasında zabıt katibine tahliye

Bakırköy Adliyesi'nde zabıt katibi olarak görev yapan Süleyman Demirel ve diğer 14 sanığın "dolandırıcılık" suçlamasıyla yargılandığı davada ara karar açıklandı. Duruşma Bakırköy 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Tutuklu sanık Demirel'in yanı sıra bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada Yaşananlar

Müşteki Cihan Könülşök, Levent Sırataş'ın tavsiyesiyle Demirel ile tanıştığını ve sanığın kendisine sürekli farklı işlerde para kazandığını söylediğini aktardı. Könülşök, sanığın bahis oynayarak para kazandığını bilmediğini belirtti ve "Ben Süleyman'a 'İşin içinde bahis ya da sanal para var mı?' diye sordum. Süleyman bana 'Hayır, yok.' dedi. Bundan 2-3 görüşme sonra para vermeye başladım. İlk 50 bin avro verdim, iki hafta geçmeden tekrar para istedi. Bir süre sonra annemle tanıştı. Benden de annemden de yüksek miktarda paralar aldı. Toplam 340 bin avro verdik. Bana sadece iki kez ödeme yaptı, sonra ortadan yok oldu. Süleyman beni tehdit etti. Zararım karşılanmadı." ifadelerini kullandı.

Sanık Süleyman Demirel'in Savunması

Sanıklardan Demirel, 18 aydır tutuklu olduğunu belirterek, bu süreçte dosyaya hiçbir delil sunulmadığını iddia etti. Müşteki Könülşök'ten para almaya hiçbir zaman yalnız gitmediğini ve kefil imzası olmadan para almadığını öne sürerek tahliyesini talep etti.

Ara Karar ve İddianame

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, kaçma ihtimali bulunmadığı ve delillerin büyük ölçüde toplandığı gerekçesiyle sanık Süleyman Demirel'in tahliyesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden Detaylar

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Süleyman Demirel'in Bakırköy Adliyesi'nde zabıt katibi olarak görev yaptığı belirtildi. Demirel'in tefecilik yapan bir örgütle ortak hareket ettiği ve parasını yüksek faizle kullandırmak isteyen vatandaşların gayrimenkullerini geçici olarak devralma karşılığında kar payı vaadinde bulunduğu anlatılan iddianamede, sanığın gayrimenkulünü devraldığı kişilere birkaç ay göstermelik ödemeler yaptığı aktarıldı.İddianamede, hileli yöntemlerle gayrimenkulleri tefeci örgütle iltisaklı farklı kişiler adına tescil ettirip mağdurların mal varlıklarını ele geçiren sanığın akabinde çete üyelerinin gayrimenkulleri farklı kişilere satma şantajıyla para istemeyi sürdürdüğü kaydedildi.Süleyman Demirel'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "dolandırıcılık", "tefecilik", "bilişim sistemine girmek" ile "verileri hukuka aykırı olarak vermek ya da ele geçirmek" suçlarından 40 yıldan 154 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, bazıları aynı zamanda müşteki olan 14 sanık hakkında ise değişen sürelerde hapis cezaları istendi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber