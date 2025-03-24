80 milyonluk vurgun iddiasında zabıt katibine tahliye

Bakırköy Adliyesi'nde zabıt katibi olarak görev yapan Süleyman Demirel ve diğer 14 sanığın "dolandırıcılık" suçlamasıyla yargılandığı davada ara karar açıklandı. Duruşma Bakırköy 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirildi. Tutuklu sanık Demirel'in yanı sıra bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada Yaşananlar

Müşteki Cihan Könülşök, Levent Sırataş'ın tavsiyesiyle Demirel ile tanıştığını ve sanığın kendisine sürekli farklı işlerde para kazandığını söylediğini aktardı. Könülşök, sanığın bahis oynayarak para kazandığını bilmediğini belirtti ve "Ben Süleyman'a 'İşin içinde bahis ya da sanal para var mı?' diye sordum. Süleyman bana 'Hayır, yok.' dedi. Bundan 2-3 görüşme sonra para vermeye başladım. İlk 50 bin avro verdim, iki hafta geçmeden tekrar para istedi. Bir süre sonra annemle tanıştı. Benden de annemden de yüksek miktarda paralar aldı. Toplam 340 bin avro verdik. Bana sadece iki kez ödeme yaptı, sonra ortadan yok oldu. Süleyman beni tehdit etti. Zararım karşılanmadı." ifadelerini kullandı.

Sanık Süleyman Demirel'in Savunması

Sanıklardan Demirel, 18 aydır tutuklu olduğunu belirterek, bu süreçte dosyaya hiçbir delil sunulmadığını iddia etti. Müşteki Könülşök'ten para almaya hiçbir zaman yalnız gitmediğini ve kefil imzası olmadan para almadığını öne sürerek tahliyesini talep etti.

Ara Karar ve İddianame

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, kaçma ihtimali bulunmadığı ve delillerin büyük ölçüde toplandığı gerekçesiyle sanık Süleyman Demirel'in tahliyesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden Detaylar

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Süleyman Demirel'in Bakırköy Adliyesi'nde zabıt katibi olarak görev yaptığı belirtildi. Demirel'in tefecilik yapan bir örgütle ortak hareket ettiği ve parasını yüksek faizle kullandırmak isteyen vatandaşların gayrimenkullerini geçici olarak devralma karşılığında kar payı vaadinde bulunduğu anlatılan iddianamede, sanığın gayrimenkulünü devraldığı kişilere birkaç ay göstermelik ödemeler yaptığı aktarıldı.İddianamede, hileli yöntemlerle gayrimenkulleri tefeci örgütle iltisaklı farklı kişiler adına tescil ettirip mağdurların mal varlıklarını ele geçiren sanığın akabinde çete üyelerinin gayrimenkulleri farklı kişilere satma şantajıyla para istemeyi sürdürdüğü kaydedildi.Süleyman Demirel'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "dolandırıcılık", "tefecilik", "bilişim sistemine girmek" ile "verileri hukuka aykırı olarak vermek ya da ele geçirmek" suçlarından 40 yıldan 154 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, bazıları aynı zamanda müşteki olan 14 sanık hakkında ise değişen sürelerde hapis cezaları istendi.