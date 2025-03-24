Erdoğan: Eğitim Kurumlarımızı Avrupa Standartlarına Eriştirdik

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Eğitim Ailesi ile İftar Programı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, ülkede ve yurt dışında fedakarca görev yapan tüm öğretmenlere, eğitimcilere ve hocalara selam ve sevgilerini gönderdi. Öğrencilerini ve yüksek mefkurelerini emanet ederek şehit düşen Şenay Aybüke Yalçın ile Necmettin Yılmaz ve tüm kahraman öğretmenleri minnetle yad eden Erdoğan, hayatlarını Türkiye'nin geleceğini inşa edecek bilgili, şuurlu ve şahsiyetli nesiller yetiştirmeye adayan emekli öğretmenlere şahsı ve milleti adına şükranlarını sundu, her birine hayırlı, sağlıklı ve bereketli ömürler diledi.

Milletlerin Eğitim ve Medeniyet Bağlantısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, her milletin kendi özü ve cevheriyle yol aldığını ifade etti. Milletlerin eğitim başta olmak üzere medeniyet yolundaki azim ve ilhamını kendi tarihinden, kendi değerlerinden tevarüs ettiğine dikkati çeken Erdoğan, şunları söyledi:

"Merhum Sezai Karakoç bu hususu şu cümlelerle ifade etmiştir; 'İlhamımız kendi medeniyet ve kültürümüzün içindeki ilhamdır. Terk edilmiş hazinemizde arayalım, kaybettiğimiz altın ilham anahtarını.' Evet, altın ilham anahtarını kendi hazinemizde arayan nitelikli, bilinçli ve erdemli nesiller yetiştirmek siz hocalarımızla birlikte hepimizin en önemli önceliğidir."

Son iki asırdır milleti köklerinden koparmak, kendi değerlerinden uzaklaştırmak isteyen kültür emperyalizmine geçit vermemenin asli sorumlulukları olduğunu vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Çağı yalnızca kuşatmakla kalmayıp, onun ötesine geçen, bilgiyi hikmetle, faziletle, basiret ve ferasetle bir araya getiren yeni kuşaklar Allah'ın izniyle bu milletin istikbalinin en güçlü teminatıdır."





Eğitimde Reform ve Altyapı Gelişmeleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 23 yılda birçok alanda yaptıkları sessiz devrimi eğitim sahasında da gerçekleştirdiklerini ifade ederek, altyapısından teknik imkanlarına, eğitim kurumlarını tüm unsurlarıyla Avrupa standartlarına eriştirdiklerini vurguladı. Sınıflardaki öğrenci mevcudunu ilköğretimde 23, ortaöğretimde 22'ye düşürerek ideal bir seviyeye indirdiklerini belirtti.

Müfredatta yaptıkları reformları fiziki yatırımlarla güçlendirdiklerini belirtti.

360 binin üzerinde derslik inşa ederek toplam derslik sayısını 735 bine çıkardıklarını söyledi.

Öğrencilerin ders araç gereçlerine erişiminin en üst düzeyde olduğunu ifade etti.

Modern eğitim bilişim sistemiyle çocukların eğitim materyallerine kolaylıkla ulaşabildiğini vurguladı.

800 binin üzerinde öğretmen ataması yaparak öğretmen başına düşen öğrenci sayısını çok iyi bir düzeye getirdiklerini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığının eğitim alanındaki çalışmaları bundan sonra da geniş bir perspektifle değerlendireceğini bildiren Erdoğan, eğitimde attıkları güçlü adımları öğretmenler ile Türkiye Yüzyılı'nda çok daha dirayetli şekilde sürdüreceklerini söyledi.

Medeniyet ve Eğitim İlişkisi

"Kalemi kılıçtan üstün tutmadan insanlık için cazibe merkezi oluşturamazsınız" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bizim medeniyetimiz, Selçuklular'dan Osmanlı'ya, bir yandan destan niteliğinde zaferlere imza atarken, diğer yandan devrin en büyük, en seçkin eğitim kurumlarını ihdas etmiştir."

Eğitimin başkaları tarafından üretilen bilgiyi olduğu gibi almak anlamına gelmediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tam tersine eğitim, kendi sesini bulmak, kendi eserini ortaya koymak, kendi müktesebatını oluşturmaktır." diye konuştu.

Genç Nesillere Güven

Zaman zaman gençlerin ve çocukların hiç hak etmedikleri eleştirilere maruz kalabildiğini anımsatan Erdoğan, her kuşağın bir sonraki neslin sadece farklılıklarına odaklandığına işaret etti. Gençlere yönelik karamsar yaklaşımları doğru bulmadığını ifade eden Erdoğan, yeni nesillerden çok ümitli olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, okumaya araştırmaya kendilerini yetiştirmeye özen gösteren şuurlu bir gençliğin adeta fırtına gibi estiğine dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyayı takip eden, eğitimi önemseyen, alanında en iyisi olmak için çalışan başarılarıyla göğsümüzü kabartan TEKNOFEST neslinin elhamdülillah gümbür gümbür geldiğini görüyorum."

Erdoğan, gençlerin hayallerini gerçekleştirebileceği bir Türkiye'nin inşası için mücadele ettiklerini belirtti. Gözünü hırs bürümüş olanların oyunlarının farkında olduklarını vurgulayan Erdoğan, geçmişte milletimize çok büyük acılar yaşatan kirli tezgaha kesinlikle düşmeyeceklerini söyledi.