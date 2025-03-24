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Karbonmonoksit gazından zehirlenen uzman onbaşı hayatını kaybetti

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen uzman onbaşı yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2025 21:43, Son Güncelleme : 24 Mart 2025 21:50
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Karbonmonoksit gazından zehirlenen uzman onbaşı hayatını kaybetti

Yoncağaç Mahallesi'ndeki tek katlı evde yaşayan Uzman Onbaşı Melih B'den (24) haber alamayan mesai arkadaşları eve geldi.

Kapıyı kırarak içeri girenler yoğun duman içindeki evde Melih B'yi hareketsiz buldu.

Haber verilmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Melih B'nin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.

Melih B'nin cenazesi, evdeki incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Cenazenin yarın ikindi namazına müteakip Tokat'ın Turhal ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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